ग्रेटर नोएडा में 'सेल्फ किडनैपिंग' का ड्रामा! पुलिस ने किया पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में फेस-3 कोतवाली पुलिस ने एक हैरान कर देने वाला मामला सुलझाते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद का अपहरण दिखाकर पांच लाख रुपये की उगाही की साजिश रची थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने न केवल अपहरण का झूठा नाटक किया, बल्कि एक दंपति को झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की थी.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का नाम दशरथ साहू है. उसने अपने परिचित दंपति कुसुम और काशी रैकवार से पैसे हड़पने के लिए एक सोची-समझी योजना बनाई थी. 24 सितंबर को आरोपी ने दोनों के साथ अजनारा सोसाइटी के पास मारपीट की और पांच लाख रुपये की मांग की. जब दंपति ने पैसे देने से इनकार किया, तो दशरथ ने उन्हें झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी.

दशरथ अचानक हुआ था गायब

इसके बाद महिला ने पूरी घटना की शिकायत फेस-3 कोतवाली में दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दशरथ अचानक घर से गायब हो गया था. इसी बीच उसकी पत्नी के पास एक कॉल आया जिसमें दावा किया गया कि कुसुम और काशी ने उसका अपहरण कर लिया है.

हालांकि पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो सच्चाई सामने आ गई. तकनीकी साक्ष्यों और निगरानी से पता चला कि दशरथ ने खुद का अपहरण दिखाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी.

झूठा आरोप लगाकर रकम ऐंठना चाहता था

फेस-3 कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह महिला और उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था. उसकी योजना थी कि अपहरण का ड्रामा रचकर पुलिस और परिवार दोनों को भ्रमित किया जाए, ताकि दंपति पर दबाव बनाया जा सके.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उगाही, धमकी और झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में यदि कोई अन्य व्यक्ति शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.