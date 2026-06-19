Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने घटना के बाद दोनों आरोपी दोस्तों को तत्काल गिरफ्तार किया.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां दोस्तों का मजाक युवक पर ऐसा भारी पड़ा की उसकी जान चली गई. यह मामला ग्रेटर नोएडा के रबुपरा कोतवाल इलाके की है. रबुपरा कोतवाल इलाके के एक निजी कंपनी में साथी कर्मचारियों ने मजाक-मजाक में युवक को कंप्रेसर लगा दिया जिससे उसके पेट में हवा भर गई. इसके परिणामस्वरूप युवक के पेट की आंत फट गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

साथी कर्मचारियों द्वारा कंप्रेशर से पेट में हवा भर दिए जाने से घायल हुए युवक की बुधवार रात अस्पताल में मौत हो गई. उसे गंभीर हालत में आंत की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. साथियों द्वारा मजाक में की गई हरकत ने युवक की जान ले ली.

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कैसे मजाक पड़ा भारी?

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 29 स्थित सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म कंपनी में काशीपुर, उत्तराखंड के रहने वाले तीन युवक जीशान, दिलशाद व समीर सफाई कर्मचारी थे. तीनों एक ही गांव के थे और आपस में दोस्त थे. मंगलवार को समीर कंपनी में झुककर झाड़ू लगा रहा था. इसी दौरान दिलशाद और जीशान ने उसके साथ मजाक करते हुए पीछे गुदा द्वार के पास प्रेशर पाइप से हवा भर दी. पेट में हवा भरने से इसके गुप्तांग से रक्तस्राव होने लगा. हालत बिगड़ने पर घायल को जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों ने उसकी आंत फटने की जानकारी दी.

सर्जरी के बाद भी हालत बिगड़ती चली गई

गंभीर अवस्था में घायल युवक को सर्जरी के लिए ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने बताया कि बुधवार को उसके पेट की सर्जरी की गई थी. इसके बाद लगातार उसकी हालत बिगड़ती चली गई और देर रात अस्पताल में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. वारदात के आरोपी दिलशाद और जीशान के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

बहन की शादी के लिए पैसे कमाने आया था

मोहल्ला अली खान, काशीपुर, उधमपुर उत्तराखंड का रहने वाला समीर चार बहनों का इकलौता भाई था. बहनों की शादी में परिवार की कुछ आर्थिक मदद कर सके, यह सोचकर वह कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी करता था. उसकी अचानक मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. हालांकि, उसके साथ वारदात को अंजाम देने वाले भी उसी के गांव के रहने वाले उसके दोस्त हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.