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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी: मकान निर्माण विवाद में खूनी संघर्ष, सपा बूथ अध्यक्ष के पिता की हत्या, 5 पर FIR

अमेठी: मकान निर्माण विवाद में खूनी संघर्ष, सपा बूथ अध्यक्ष के पिता की हत्या, 5 पर FIR

Amethi News In Hindi: अमेठी में मकान निर्माण विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर सपा बूथ अध्यक्ष के 65 वर्षीय पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने 5 आरोपियों पर FIR दर्ज कर 2 को पकड़ा है.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Edited By: किशन कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 11:21 PM (IST)
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अमेठी जनपद तहसील एवं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर मजरे दलशाहपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष के पिता की मौत हो गई. आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला किया, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान घायल वृद्ध की मौत हो गई. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार सैदपुर मजरे दलशाहपुर निवासी एवं समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष सुनील पाल का पड़ोसियों से मकान के लिंटर निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था. सुनील पाल द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि 17 जून की रात करीब 12 बजे विपक्षी पक्ष के लोग एक राय होकर लाठी-डंडा, लोहे की रॉड, सरिया और अन्य हथियारों से लैस होकर उनके घर में घुस आए.

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घर में घुसकर की गई मारपीट

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने गाली-गलौज करते हुए परिवार पर हमला बोल दिया. इस दौरान सुनील पाल के पिता रामफली पाल (65 वर्ष) को निशाना बनाकर उन पर ताबड़तोड़ वार किए गए. बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं बख्शा गया. हमले में रामफली पाल, सुनील पाल तथा परिवार की एक महिला सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जिला अस्पताल से एम्स रायबरेली किए गए रेफर

घटना के बाद घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में भी हालत गंभीर होने पर तीनों घायलों को एम्स रायबरेली भेजा गया. एम्स में इलाज के दौरान रामफली पाल की मौत हो गई, जबकि अन्य दो घायलों का उपचार अभी जारी है.

परिवार में दहशत, गिरफ्तारी की मांग

सुनील पाल ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद भी आरोपी पक्ष लगातार उनके परिवार को धमकियां दे रहा है. इससे पूरा परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है. पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ हत्या, घर में घुसकर हमला, मारपीट, जातिसूचक अपमान, गाली-गलौज और आपराधिक धमकी सहित अन्य गंभीर धाराओं में कड़ी कार्रवाई करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है.

सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

रामफली पाल की मौत की सूचना मिलते ही गांव में शोक और तनाव का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम उदित यादव, पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट राजेश मिश्रा तथा अमेठी विधायक महाराजी प्रजापति के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. सपा नेताओं ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना बुधवार देर रात की है. पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर अमेठी कोतवाली में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 11:20 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS
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