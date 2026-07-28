उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, चारधाम यात्रा पर लगा ब्रेक

देश कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में भी बारिश, बाढ और भूस्खलन की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के कारण चारधाम (गंगोत्री धाम, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम) यात्रा प्रभावित हुई है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है, यात्रा रुकने से भक्तों के चेहरे पर मायूसी छा गई है.

जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और चारधाम यात्रा मार्गों पर कई स्थानों पर भूस्खलन के चलते प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज और कल के लिए चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है. यह जानकारी गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से दी गई है.

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भूस्खलन और खराब मौसम के चलते फैसला

गढ़वाल मंडल प्रशासन के अनुसार चारधाम यात्रा मार्ग के कई हिस्सों में भूस्खलन होने से सड़कें प्रभावित हुई हैं. वहीं, मौसम विभाग ने भी अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन परिस्थितियों को देखते हुए एहतियातन यात्रा पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है.

मौसम सामान्य होने पर फिर शुरू होगी यात्रा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा और यात्रा मार्ग सुरक्षित घोषित किए जाएंगे, चारधाम यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे फिलहाल यात्रा पर आगे बढ़ने के बजाय प्रशासन और मौसम विभाग के ताजा अपडेट का इंतजार करें.

उधर, रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते आज 28 जुलाई को कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

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