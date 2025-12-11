नरौली गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

ग्रेटर नोएडा नरौली गांव में चढ़त के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में एक 11वीं क्लास का छात्र गोली लगने से घायल हो गया. गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जारचा कोतवाली पुलिस ने सात नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. अभी पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है.

जानकारी के अनुसार, नरौली गांव निवासी अजीत नागर की बेटी की बुधवार रात लोनी के मेवला भट्टी गांव से बारात आई थी. शादी के दौरान दूल्हे निखिल बैसला की चढ़त हो रही थी. उसी दौरान बारात में चढ़त के दौरान एक युवक फायरिंग कर रहा था. वहीं, नरौली गांव निवासी तनिष्क उर्फ कालू पुत्र सत्ते बारात देखने के लिए आया था. करीब 16 वर्षीय कालू 11वीं का छात्र है. हर्ष फायरिंग के दौरान गोली कालू के पैर में जा लगी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

पैर की हड्डी में फंसी गोली

गोली लगने की सूचना मिलने पर मौके पर हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. घायल को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों के मुताबिक, गोली पैर की हड्डी में फंसी हुई है. एसीपी दादरी का कहना है कि निखिल और उसके पिता समेत सात नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

आरोपी ने कई राउंड फायरिंग की थी

चढ़त शुरू होने के बाद से ही आरोपी लगातार फायरिंग करता रहा. आरोप है कि दूल्हे पक्ष की तरफ से उसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया. अगर शुरू में ही उसे रोक दिया जाता तो यह अनहोनी घटना नहीं होती. अभी पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गोली लाइसेंसी पिस्टल व अन्य असलहा से चलाई गई है. माना जा रहा है कि अवैध असलाह का फायरिंग में इस्तेमाल किया गया है. दरअसल, गोली लगने के बाद आरोपी मौके से गायब हो गया और आरोपी दूल्हे का करीबी बताया जा रहा है.

बीते 11 दिनों में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली चलने की दूसरी घटना

जारचा कोतवाली क्षेत्र के नगला नगला चमरू गांव में ही 30 नवम्बर को एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 12 साल का बच्चा गोली लगने से घायल हो गया था. अब यह बीते 11 दिनों में जारचा क्षेत्र में गोली चलने की दूसरी घटना हुई है.