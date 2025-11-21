एक्सप्लोरर
ग्रेटर नोएडा में युवती ने की सुसाइड, 16वीं मंजिल से लगाई छलांग
UP News: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के मिगक्सन ट्विंस सोसाइटी की 16वीं मंजिल से युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. मामले की जांच जारी है.
ग्रेटर नोएडा में 22 वर्षीय युवती ने 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या कर ली, बताया गया कि युवत प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी. वह दोस्तों के साथ फ्लैट में रह रही थी, अचानक से बालकनी से नीचे छलांग लगा दी. पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. फिलहाल आत्महत्या की वजह भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. यह घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र के मिगक्सन ट्विंस सोसाइटी की है.
ये खबर अपडेट की जा रही है...
