जमीन विवाद की पंचायत में गोलियों की तड़तड़ाहत, खूनी खेल में दो घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव में रविवार को एक जमीन विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत खूनी संघर्ष में बदल गई. पंचायत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई.

घटना में दो लोग गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक रामपुर फतेहपुर गांव में तेजबीर फौजी और भरत सिंह (प्रथम पक्ष) और विकल (द्वितीय पक्ष) के बीच एक प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

विवाद निपटाने बुलाई गई थी पंचायत

इसी विवाद को निपटाने के लिए रविवार को गांव में पंचायत बुलाई गई थी. पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में पहले तीखी बहस हुई और फिर अचानक दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं. फायरिंग में अशोक के पैर और सौविंदर के हाथ में गोली लग गई.

दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने उनकी हालत फिलहाल सामान्य बताई है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और गांव वालों में दहशत का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही दादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं. शुरुआती जांच के बाद चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, घटना में शामिल दोनों पक्ष एक ही समुदाय से संबंधित हैं.

इस घटना पर पुलिस का कहना है कि इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित तहरीर मिलने पर उसी आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि घटना में और कौन-कौन शामिल था और हथियार कहां से आए.

बता दें गांव में फायरिंग की इस घटना ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है. लोग अब पंचायत में भी सुरक्षा व्यवस्था की मांग करने लगे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.