उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में महाशिवरात्रि के पर्व पर व्रत के दौरान कूटू का आटा खाने से करीब 40 लोग बीमार हुए हैं. बीमार हुए लोग ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग सोसाइटी के हैं, जिनमें से अभी भी दो दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं.

बिसरख थाना क्षेत्र की हिमालय प्राईड और इको विलेज 3 सोसाइटी में करीब 40 लोगों के बीमार होने यह मामला शिवरात्रि के दिन बताया जा रहा है. जिसमें इन लोगों ने व्रत रखा और व्रत के दौरान कूटू का आटा खरीद के लाए और फिर वही खाया गया था. जैसे ही इन लोगों ने उसे खाया उसके बाद रात्रि में इन्हें उल्टी और पेट दर्द की शिकायत आना शुरू हो गई.इसके बाद पास के अस्पताल में अलग-अलग लोगों को ले जाया गया, जहां पता चला कि इन लोगों को फूड प्वाइजनिंग हुई है.

हालांकि इसके बाद काफी लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं ,जिनको काफी कमजोरी है, जिसके चलते अभी भी करीब 27 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं.

कूटू आटे मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वार लोगों से की जा रही पूछताछ

हिमालय प्राईड सोसाइटी के दीपक ने बताया कि शिवरात्रि के व्रत पर कूटू का आटा खाया गया था और उसी की वजह से दिक्कत होनी शुरू हो गई. सोसाइटी के अन्य लोगों को भी दिक्कत हुई है, वे सभी लोग अस्पताल में ही भर्ती हैं.

वहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग भी इस सूचना के बाद अलर्ट हुआ. जिसमें विभाग द्वारा इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और पता किया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा यह कूटू का आटा किस जगह से खरीदा गया था. इसके बाद कूटू के आटे का सैंपल लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.