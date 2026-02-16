यूपी में लखनऊ, मेरठ, अयोध्या समेत 18 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरा-तफरी

उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. इस सभी अदालत परिसरों में ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई है. मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम पहुँच गई हैं और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. बम स्क्वॉयड टीम पूरे परिसर की जांच कर रही है.

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, अमरोहा समेत 18 जिला अदालतों को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. ईमेल में दोपहर 12:15 बजे जिला अदालतों में विस्फोट करने की बात कही गई है. सूचना मिलते ही पुलिस और न्यायालय प्रशासन अलर्ट हो गया.

पुलिस ने शुरू किया सघन तलाशी अभियान

बम की धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँच गया है. आनन-फानन में सभी कोर्ट परिसरों को खाली करा लिया गया है. कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाकर सघन चेकिंग शुरू की गई. मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुँच गई है जो सभी अदालत परिसरों की छानबीन कर रही है. चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है.

दो दिन पहले भी दी गई थी धमकी

कोर्ट परिसर में पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. बता दें कि दो दिन पहले भी यूपी की कई जिला अदालतों को इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. हालांकि ये धमकी फर्जी निकली. जिसके बाद आज फिर से इस तरह धमकी मिलना बेहद चिंताजनक है. सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान कर जांच में जुटी हुई है. पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये मेल कहां से आया है और इसका मकसद क्या है?

'यहां बुलडोजर नहीं चलेगा...', महोबा में पानी की टंकी फटने पर अखिलेश यादव ने जल मिशन को कहा कमीशन मिशन



