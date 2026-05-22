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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या पर बवाल, शव रखकर ग्रामीणों ने लगाया जाम; एनकाउंटर में दो आरोपी घायल

ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या पर बवाल, शव रखकर ग्रामीणों ने लगाया जाम; एनकाउंटर में दो आरोपी घायल

Noida News In Hindi: ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के वैदपुरा गांव में बुधवार रात करीब दस बजे बदमाशों ने 28 वर्षीय दीपक नागर की गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाश पहले से ही गांव से बाहर घात लगाए हुए थे.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 22 May 2026 02:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में  वैदपुरा गांव में युवक की छह गोली मारकर हत्या के मामले में वीरवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. गुस्साएं परिजन और ग्रामीणों ने 130 मीटर रोड स्थित पायलट चौक पर शव रखकर करीब दो घंटे तक जाम लगाए रखा. उन्होंने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दो आरोपी घायल हुए है. इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नामजद आरोपियों में से एक फरार बताया जा रहा है. उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पांच टीमों को गठन किया गया है.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के वैदपुरा गांव में बुधवार रात करीब दस बजे बदमाशों ने 28 वर्षीय दीपक नागर पुत्र अशोक की गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाश पहले से ही गांव से बाहर घात लगाए हुए थे. जैसे वह उनके पास से गुजरे तो बाइक सवार बदमाशों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गोली लगने के बाद वह लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर पड़े. बाइक सवार हमलावरों ने उनपर पांच से छह राउड गोलियां चलाई. 

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गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।. उधर, गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना पुलिस को दी. वहीं, घायल को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि मृतक के सिर और पीठ पर गोलियां लगी है. इस मामले में फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए है.

पोस्टमार्टम के बाद फूटा आक्रोश

ग्रामीणों के मुताबिक, दो भाईयों में दीपक बड़ा था और काफी होनहार था. उसकी गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं थी. पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को पायलट चौक पर रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया. 130 मीट रोड पर शव को रखकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया. करीब दो घंटे तक लगे जाम के दौरान 130 मीटर रोड पर यातायात प्रभावित हो गया. उधर, ग्रामीणों ने बताया कि दीपक की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है. उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है. जाम की सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर किया गया है. वहीं, कड़ी सुरक्षा के बीच शव का अंतिम संस्कार किया गया.

मुठभेड़ में दो घायल समेत छह गिरफ्तार

सेंट्रल एडीसीपी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर जगत पुत्र छिद्दा, प्रीत पुत्र कल्लू और हर्ष पुत्र कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना में अन्य नाम सामने आने पर छह को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद डी-पार्क सर्विस रोड के पास से वैदपुरा गांव निवासी हर्ष और जगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की गोली लगने से दोनों घायल हो गए थे. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से दो तमंचा, कारतूस बरामद किए गए है. हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने वैदपुरा गांव के नवीन, अभी उर्फ अभय, आकाश और मोगली उर्फ पवन को बुधवार रात गिरफ्तार किया था। इस मामले में प्रीत फरार चल रहा है.

16 साल पुरानी रंजिश में हत्या की आंशका

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 2010 में हर्ष और प्रीत के पिता कल्लू की हत्या हुई थी. जगत मृतक कल्लु का भाई है। 16 साल पहले हुई हत्या के मामले में तीन के नाम सामने आए थे. जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी को हालही में न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, मृतक दीपक का पिता अशोक को हत्या के आरोप में कोर्ट ने बरी कर दिया था. सेंट्रल डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक की जांच में पुरानी रंजिश के चलते हत्या की बात सामने आ रही है. पुलिस की टीमें सीसीटीवी फूटेज भी खंगाल रही है. साथ ही अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर घटना की जांच की जा रही है.

दिल्ली जा रहा था मृतक 

घटना के दौरान दीपक नागर दिल्ली के गाजीपुर जा रहा था. वह गाजीपुर स्थित आईजीएल के पंप पर नौकरी करता था. ग्रामीणों के मुताबिक, वह सेफ्टी ऑफिसर के पद पर तैनात था. डयूटी के लिए घर से करीब साढ़े नौ बजे घर से निकला था. पिछले कुछ समय से दीपक की नाइट ड्यूटी चल रही थी. बताया जा रहा है कि हर्ष और प्रीत ने अपने चाचा के साथ मिलकर दीपक की गोली मारकर हत्या की. जबकि अन्य आरोपियों ने उसकी रेकी है.

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Published at : 22 May 2026 02:05 PM (IST)
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