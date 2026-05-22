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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंबेडकरनगर के होटल में अचेत मिले प्रेमी-प्रेमिका, युवती की मौत; युवक की हालत गंभीर

अंबेडकरनगर के होटल में अचेत मिले प्रेमी-प्रेमिका, युवती की मौत; युवक की हालत गंभीर

Ambedkar Nagar News In Hindi: पुलिस को सूचना मिली कि बसखारी थाना क्षेत्र के वरद होटल में एक लड़की अचेत अवस्था में और लड़का बदहवास हालत में है.सूचना पर पहुँची पुलिस दोनो को पहले सीएचसी बसखारी ले गई.

By : यज्ञेश त्रिपाठी, अम्बेडकरनगर | Updated at : 22 May 2026 12:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश अम्बेडकरनगर में थाना बसखारी क्षेत्र में उस समय हडकंप मच गया, जब एक होटल में प्रेमी जोड़ा संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत अवस्था में मिले. होटल स्टाफ की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भिजवायाम जहां प्रेमिका की मौत हो गयी, जबकि प्रेमी की हालत नाजुक बनी हुई है. शुरूआती जांच में दोनों के जहर खाने की बात निकलकर आ रही है.

इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली गयी है.दोनों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, इसके अलावा होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक परिजनों से जानकारी के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकेगा.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि बसखारी  थाना क्षेत्र के वरद होटल में  एक लड़की अचेत अवस्था में  और लड़का बदहवास हालत में है.सूचना पर पहुँची पुलिस ने  दोनो को पहले सीएचसी बसखारी ले गई. जहां से दोनो मेडिकल कालेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया. मेडिकल कालेज पहुंचने पर लड़की को मृत घोषित कर दिया गया.जबकि लड़के का इलाज चल रहा है.
बताया जा रहा है दोनो प्रेमी जोड़े हैं  और एक साथ होटल में आकर रुके थे. होटल स्टाफ की मानें तो दोनों के बीच कुछ झगड़ा भी हुआ था.हालांकि  पुलिस अभी  जांच की बात कह रही है और यह नहीं  बताया कि लड़की मौत कैसे हुई और लड़के की  हालत  क्यों  खराब हुई है.

पुलिस ने शुरू की जांच 

सीओ भीटी लक्ष्मी कांत मिश्रा ने बताया कि दोनों की तबियत खराब होने की सूचना मिली थी. जांच पड़ताल की जा रही है, लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है,बाकी परिजनों से पूछताछ की जाएगी. होटल स्टाफ से रिकॉर्ड भी तलब किया गया है. उधर इस घटना को लेकर इलाके में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर प्रेमी जोड़े ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया.

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Published at : 22 May 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Suicide Case AmbedkarNagar News UP NEWS
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