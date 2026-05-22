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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में डकैतों का तांडव, किराना व्यापारी के परिवार को बंधक बनाया, मुंह पर टेप चिपकाकर की डकैती

बाराबंकी में डकैतों का तांडव, किराना व्यापारी के परिवार को बंधक बनाया, मुंह पर टेप चिपकाकर की डकैती

Barabanki News: शुक्रवार तड़के डकैत पीछे के दरवाजे की कुंडी तोड़कर दुकान और घर में दाखिल हुए. जिसके बाद उन्होंने पूरे परिवार को बंदूक़ की नोक पर बंधक बना लिया और लूटपाट की.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Updated at : 22 May 2026 12:51 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में असलहाधारी बदमाशों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है. शुक्रवार की सुबह तड़के बदमाश घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर घुसे और किराना व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की. बदमाशों ने उनके मुँह पर टैप लगा दिया और क़रीब एक करोड़ की डकैती कर फरार हो गए. 

ये वारदात देवा थाना क्षेत्र में देवा-बाराबंकी मार्ग पर स्थित ग्वारी गांव की हैं. खबर के मुताबिक शुक्रवार तड़के 7 अज्ञात असलहाधारी डकैतों ने एक घर और किराने की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 1 घंटे तक तांडव मचाया. डकैतों ने तमंचे के बल पर मासूम बच्चों और महिलाओं सहित पूरे परिवार को बंधक बना लिया और घर से 12 लाख रुपये नगद तथा 90 लाख रुपये की घरेलू ज्वेलरी (कुल करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपये) लूटकर फरार हो गए.

पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट

ग्वारी गांव निवासी आलोक जायसवाल के घर के निचले हिस्से में उनके बेटे हिमांशु जायसवाल नाम से थोक किराने की दुकान है, जिसे उनका बेटा हिमांशु जायसवाल और खुद आलोक जायसवाल संभालते हैं. पूरा परिवार दुकान के ऊपर रहता है. इन दिनों उनकी दो शादीशुदा बेटियां भी मायके आई हुई थीं. 

आज सुबह करीब 3:21 बजे डकैत पीछे के दरवाजे की कुंडी तोड़कर दुकान और घर में दाखिल हुए. डकैतों ने आलोक जायसवाल, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और दोनों बेटियों और बेटियों के एक 2 साल के बच्चे को असलहे की नोंक पर ले लिया और शोर मचाने पर आलोक सहित पूरे परिवार के मुंह पर फिल्मी अंदाज में टेप चिपका दिया. इस दौरान छोटे बच्चे डर से रोने लगे तो डकैतों ने उन्हें भी बेरहमी से पीटा. 

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

डकैतों ने क़रीब एक घंटे तक पूरे घर को खंगाला और सारी अलमारियां खोलकर घर में रखी नगदी और जेवरात समेट कर फरार हो गए. उनके जाने के बाद पीड़ित परिवार ने खुद को मुक्त कराकर पुलिस को सूचना दी. 1 करोड़ की डकैती की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी ने स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया. 

पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जाँच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

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Published at : 22 May 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
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