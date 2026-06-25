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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड के बाद ग्रेटर नोएडा में सख्ती, कोचिंग सेंटर का क्लासरूम सील, फायर नॉर्म्स की जांच

लखनऊ अग्निकांड के बाद ग्रेटर नोएडा में सख्ती, कोचिंग सेंटर का क्लासरूम सील, फायर नॉर्म्स की जांच

Greater Noida News In Hind: लखनऊ अग्निकांड के बाद ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों पर सख्ती बढ़ाई है. एक कोचिंग सेंटर का क्लासरूम फायर एग्जिट डोर न होने पर सील.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 25 Jun 2026 02:13 PM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन, फायर विभाग और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. जिले में कोचिंग सेंटरों पर लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं. इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल बेल्ट में एक कोचिंग सेंटर का क्लासरूम सील कर दिया गया.

जिला प्रशासन और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने ग्रेटर नोएडा के व्यावसायिक क्षेत्र में चल रहे कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया. एक कोचिंग सेंटर में फायर एग्जिट डोर नहीं पाए जाने पर प्रशासन की टीम ने उसके क्लासरूम को सील कर दिया. कल नोएडा क्षेत्र में भी एक दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया था, जिनमें से दो कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी उपकरण न लगे होने के कारण सील किया जा चुका है.

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जिला दमकल अधिकारी का बयान

जिला दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया, “पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जहां भी कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी पाई जा रही है, वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है. बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है. यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा.”

लखनऊ हादसे के बाद प्रशासन सतर्क

लखनऊ में हाल ही में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. गौतमबुद्ध नगर जिले में भी प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है. पुलिस, फायर विभाग और जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से कोचिंग सेंटरों में फायर एग्जिट, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर, फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य जरूरी सेफ्टी उपकरणों की जांच कर रही है.

कोचिंग संचालकों को चेतावनी

प्रशासन ने सभी कोचिंग सेंटर संचालकों को साफ चेतावनी दी है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कई कोचिंग सेंटर मालिकों ने निरीक्षण के दौरान कमियों को तुरंत दूर करने का आश्वासन दिया है. 

मौके पर मौजूद संवाददाता रविंद्र जयंत ने फायर अधिकारी और कोचिंग सेंटर संचालक आशीष गुप्ता से बात की. संचालक आशीष गुप्ता ने कहा कि वे जल्द ही सभी कमियों को दूर कर लेंगे और आगे से पूर्ण सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे. जिला प्रशासन का कहना है कि अगले कुछ दिनों में जिले के सभी प्रमुख कोचिंग हब्स — सेक्टर 2, 3, 4, 16, 27, 63, 137, 144, 150 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी बड़े पैमाने पर निरीक्षण किए जाएंगे.

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Published at : 25 Jun 2026 02:13 PM (IST)
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