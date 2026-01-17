हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: 30 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ा सिरफिरा, जैकेट में लगा ली आग, जानें फिर क्या हुआ?

गोरखपुर: 30 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ा सिरफिरा, जैकेट में लगा ली आग, जानें फिर क्या हुआ?

Gorakhpur News: गोरखपुर के तिवारीपुर क्षेत्र के घासीकटरा चौराहे पर एक युवक अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया. वहां पर मौजूद लोगों ने गोलघर फायर स्टेशन को इस बारे में सूचना दी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 17 Jan 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के गोरखपुर में शनिवार (17 जनवरी) दोपहर एक युवक के हाई वोल्टेज ड्रामा से सड़क पर घंटों अफरातफरी का मौहाल रहा. घरवालों से नाराज सिरफिरा युवक 30 फीट ऊंचे हाईमास्ट (बिजली के पोल) पर चढ़ गया. इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना फायर स्टेशन पर दी. जब फायरकर्मी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगे तो उसने अपने जैकेट में आग लगा ली. आनन-फानन में जैकेट को उतारने के बाद युवक को रेस्क्यू कर पोल से नीचे उतारा गया. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. 

गोरखपुर के तिवारीपुर क्षेत्र के घासीकटरा चौराहे पर शनिवार (17 जनवरी) को दोपहर 1 बजकर 48 मिनट पर फायर स्टेशन गोलघर को एक युवक के 30 फ़ीट ऊंचे बिजली के पोल पर चढ़े होने की सूचना मिली. युवक अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया. जब लोगों ने उसे उतरने के लिए कहा तो, उसने अपने जैकेट में आग लगा ली. चौराहे पर खड़े लोगों ने फायर स्टेशन गोलघर में कॉल कर सूचना दी. 

युवक का रेस्क्यू कर पुलिस को सौंपा गया

इसके बाद दमकल की गाड़ी के साथ पहुंचे फायरकर्मियों ने रेस्क्यू कर सनकी युवक को नीचे उतारा. युवक बार-बार आधार कार्ड दिलाने की बात कह रहा था. पूछताछ के बाद युवक की पहचान तिवारीपुर के सत्यम के रूप में हुई. दमकल विभाग के कर्मियों ने उसे तिवारीपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया. इस घटना की वजह से करीब डेढ़ घंटे तक घसीकटरा चौराहे पर भीड़ लगी रही. सैकड़ों लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे.

युवक ने अपनी जैकेट में लगाई आग

जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घासीकटरा चौराहे पर दोपहर करीब 1:30 बजे आस-पास ही रहने वाला एक 24 साल का युवक आया. वह बिजली के पोल पर चढ़ गया. ऊपर लगे एक लोहे के एंगल में वह बैठ गया. इसके बाद उसे देखने के लिए वहां भीड़ लग गई. लोग उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे. वह सबकी बातों को नजर अंदाज कर दे रहा था. इसी बीच अचानक उसने अपनी जैकेट निकाल ली. इसके बाद पास रखे माचिस से जैकेट में आग लगा दिया.

दमकल विभाग के कर्मियों ने जलती जैकेट छीनकर फेंका

भीड़ में से ही किसी ने गोलघर फायर स्टेशन को सूचना दी. फायर ब्रिगेड टीम दमकल गाड़ी के साथ वहां पहुंची. टीम के समझाने पर भी वह नहीं समझा. तब फायर कर्मियों ने रेस्क्यू शुरू किया. बिजली के पोल के बगल में एक कटरा था, जिसके सेकेंड फ्लोर पर फायरकर्मी पहुंचे. वहां से पोल काफी नजदीक था. किसी तरह पहले फायरकर्मियों ने युवक के हाथ से जलती जैकेट छीनकर नीचे फेंकी. 

रेस्क्यू के बाद युवक ने पूछताछ में क्या बताया?

इसके बाद उसका पैर हाथ पकड़कर पोल से ही सेकेंड फ्लोर पर खींच लिया. युवक को फायरकर्मी नीचे लेकर आए. युवक ने पूछताछ में बताया कि उसके ही पटीदारों ने उसे मारा-पीटा है. इसके बाद उसका आधार कार्ड भी छीन लिया है. तिवारीपुर पुलिस युवक को कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे अपने साथ लेकर गई. अब उसके घरवालों से संपर्क किया जा रहा है.

फायर ब्रिगेड सीएफओ ने क्या कहा?

इस संबंध में फायर ब्रिगेड सीएफओ संतोष कुमार राय ने बताया, ''शनिवार (17 जनवरी) को दोपहर 1 बजकर 47 मिनट पर एक युवक तिवारीपुर थानक्षेत्र के घासीकटरा पुलिस चौकी के पास 30 फ़ीट ऊंचे हाईमास्ट पर चढ़ गया. उसे रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची, तो युवक में अपनी जैकेट में आग लगा ली. उसे छीनकर नीचे गिरा दिया गया. युवक को सकुशल रेस्क्यू कर पुलिस को सौंप दिया गया है. उसकी पहचान तिवारीपुर क्षेत्र के ही सत्यम के रूप में हुई. उसका कुछ विवाद था.'' 

और पढ़ें
Published at : 17 Jan 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Gorakhpur UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
मनोरंजन
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: धर्म का अपमान या kashi का उत्थान..चीन मूर्तियों के विध्वंस का सच क्या? |Manikarnika
Indore News: 24 मौतों के बाद एक्शन मोड में विपक्ष, Mohan सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें? | Rahul Gandhi
PM Modi Mission India: 'BJP सरकार बनाइए हम इनको देश से बाहर निकालेंगे'- पीएम मोदी | Mamata Banerjee
PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
मनोरंजन
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
इंडिया
'भ्रष्टाचार की पार्टी है TMC, घुसपैठियों को वोटर...', प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा से ममता बनर्जी पर साधा निशाना
'भ्रष्टाचार की पार्टी TMC, घुसपैठियों को वोट...', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
नौकरी
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, पुलिस-वन विभाग और फायर सर्विस में निकली 2972 पदों की बंपर भर्ती
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, पुलिस-वन विभाग और फायर सर्विस में निकली 2972 पदों की बंपर भर्ती
जनरल नॉलेज
Countries With Most Enemies: ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा दुश्मनों वाले देश, जानें कौन कहां लड़ रहा जंग
ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा दुश्मनों वाले देश, जानें कौन कहां लड़ रहा जंग
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget