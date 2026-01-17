गोरखपुर: 30 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ा सिरफिरा, जैकेट में लगा ली आग, जानें फिर क्या हुआ?

यूपी के गोरखपुर में शनिवार (17 जनवरी) दोपहर एक युवक के हाई वोल्टेज ड्रामा से सड़क पर घंटों अफरातफरी का मौहाल रहा. घरवालों से नाराज सिरफिरा युवक 30 फीट ऊंचे हाईमास्ट (बिजली के पोल) पर चढ़ गया. इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना फायर स्टेशन पर दी. जब फायरकर्मी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगे तो उसने अपने जैकेट में आग लगा ली. आनन-फानन में जैकेट को उतारने के बाद युवक को रेस्क्यू कर पोल से नीचे उतारा गया. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

गोरखपुर के तिवारीपुर क्षेत्र के घासीकटरा चौराहे पर शनिवार (17 जनवरी) को दोपहर 1 बजकर 48 मिनट पर फायर स्टेशन गोलघर को एक युवक के 30 फ़ीट ऊंचे बिजली के पोल पर चढ़े होने की सूचना मिली. युवक अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया. जब लोगों ने उसे उतरने के लिए कहा तो, उसने अपने जैकेट में आग लगा ली. चौराहे पर खड़े लोगों ने फायर स्टेशन गोलघर में कॉल कर सूचना दी.

युवक का रेस्क्यू कर पुलिस को सौंपा गया

इसके बाद दमकल की गाड़ी के साथ पहुंचे फायरकर्मियों ने रेस्क्यू कर सनकी युवक को नीचे उतारा. युवक बार-बार आधार कार्ड दिलाने की बात कह रहा था. पूछताछ के बाद युवक की पहचान तिवारीपुर के सत्यम के रूप में हुई. दमकल विभाग के कर्मियों ने उसे तिवारीपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया. इस घटना की वजह से करीब डेढ़ घंटे तक घसीकटरा चौराहे पर भीड़ लगी रही. सैकड़ों लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे.

युवक ने अपनी जैकेट में लगाई आग

जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घासीकटरा चौराहे पर दोपहर करीब 1:30 बजे आस-पास ही रहने वाला एक 24 साल का युवक आया. वह बिजली के पोल पर चढ़ गया. ऊपर लगे एक लोहे के एंगल में वह बैठ गया. इसके बाद उसे देखने के लिए वहां भीड़ लग गई. लोग उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे. वह सबकी बातों को नजर अंदाज कर दे रहा था. इसी बीच अचानक उसने अपनी जैकेट निकाल ली. इसके बाद पास रखे माचिस से जैकेट में आग लगा दिया.

दमकल विभाग के कर्मियों ने जलती जैकेट छीनकर फेंका

भीड़ में से ही किसी ने गोलघर फायर स्टेशन को सूचना दी. फायर ब्रिगेड टीम दमकल गाड़ी के साथ वहां पहुंची. टीम के समझाने पर भी वह नहीं समझा. तब फायर कर्मियों ने रेस्क्यू शुरू किया. बिजली के पोल के बगल में एक कटरा था, जिसके सेकेंड फ्लोर पर फायरकर्मी पहुंचे. वहां से पोल काफी नजदीक था. किसी तरह पहले फायरकर्मियों ने युवक के हाथ से जलती जैकेट छीनकर नीचे फेंकी.

रेस्क्यू के बाद युवक ने पूछताछ में क्या बताया?

इसके बाद उसका पैर हाथ पकड़कर पोल से ही सेकेंड फ्लोर पर खींच लिया. युवक को फायरकर्मी नीचे लेकर आए. युवक ने पूछताछ में बताया कि उसके ही पटीदारों ने उसे मारा-पीटा है. इसके बाद उसका आधार कार्ड भी छीन लिया है. तिवारीपुर पुलिस युवक को कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे अपने साथ लेकर गई. अब उसके घरवालों से संपर्क किया जा रहा है.

फायर ब्रिगेड सीएफओ ने क्या कहा?

इस संबंध में फायर ब्रिगेड सीएफओ संतोष कुमार राय ने बताया, ''शनिवार (17 जनवरी) को दोपहर 1 बजकर 47 मिनट पर एक युवक तिवारीपुर थानक्षेत्र के घासीकटरा पुलिस चौकी के पास 30 फ़ीट ऊंचे हाईमास्ट पर चढ़ गया. उसे रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची, तो युवक में अपनी जैकेट में आग लगा ली. उसे छीनकर नीचे गिरा दिया गया. युवक को सकुशल रेस्क्यू कर पुलिस को सौंप दिया गया है. उसकी पहचान तिवारीपुर क्षेत्र के ही सत्यम के रूप में हुई. उसका कुछ विवाद था.''