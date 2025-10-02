गोरखनाथ मंदिर से निकली विजयादशमी शोभायात्रा, मुस्लिम समाज के लोगों ने की पुष्प वर्षा

सत्य, न्याय और धर्म की विजय प्रतिष्ठा के पावन महापर्व विजयादशमी के अवसर पर गुरुवार शाम गोरखनाथ मंदिर से गोरक्षपीठाधीश्वर की पारंपरिक विजय शोभायात्रा आस्था के उल्लास, उमंग-तरंग की लहरों पर सवार होकर निकली. शोभायात्रा के रास्ते में सर्वसमाज की तरफ से हुई अगवानी गोरक्षपीठ के मार्गदर्शन में सामाजिक ताने-बाने की मजबूती का संदेश दे रही थी.

गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली इस शोभायात्रा का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी जबरदस्त उत्साह से स्वागत कर तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को मुहतोड़ जवाब दिया. रथ रूपी विशेष वाहन में गोरखनाथ मंदिर के महंत के पारंपरिक परिधान में शोभायात्रा की अगुवाई कर रहे गोरक्षपीठाधीश्वर का मुस्लिम और सिंधी समाज के साथ ही सर्वसमाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया. पीठाधीश्वर योगी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मंगलमय जीवन की कामना की और शारदीय नवरात्र अनुष्ठान का प्रसाद दिया.

नाथ संप्रदाय का प्रमुख अनुष्ठान

नाथ संप्रदाय की विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ के कई अनुष्ठान अद्भुत और विहंगम हैं. इन्हीं में से एक प्रमुख अनुष्ठान है विजयादशमी की शोभायात्रा. गुरुवार को इस पावन पर्व पर शाम करीब सवा चार बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का पूजन कर और उनका आशीर्वाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ रथ रूपी विशेष वाहन में सवार हुए.

इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. नाथपंथ के विशेष वाद्ययंत्र नागफनी, तुरही, नगाड़े, डमरू व बैंड बाजे की धुन और श्रीश्री हनुमान दल के बालकों के हैरतंगेज करतब के बीच शोभायात्रा आगे बढ़ी. पूरे रास्ते दोनों किनारे पर श्रद्धा से भाव विभोर लोग गोरक्षपीठाधीश्वर की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे थे. जबकि संस्कृति विभाग के जरिये दस दलों के कलाकार अलग-अलग स्थान पर लोक संस्कृति की प्रस्तुतियों से शोभायात्रा का अभिनंदन कर रहे थे.

मुस्लिम समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत

जैसे ही गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई वाली शोभायात्रा गोरखनाथ मंदिर से आगे बढ़ी, मुस्लिम और बुनकर समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया. उर्दू अकादमी के निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी कैफुलवरा ने बुनकर व पसमांदा समाज की ओर से गोरक्षपीठाधीश्वर का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया.

गोरक्षपीठाधीश्वर ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें व उनके समाज के लोगों को गोरखनाथ मंदिर के नवरात्र अनुष्ठान का प्रसाद दिया. अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इस प्रसाद को माथे से लगाकर गोरक्षपीठाधीश्वर के प्रति कृतज्ञता जताई. थोड़ी दूर आगे बुनकर वेलफेयर सोसायटी के लोगों ने भी गोरक्षपीठाधीश्वर का स्वागत किया.

इस दौरान रास्ते के दोनों तरफ बने मकानों पर बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे अपने मोबाइल फोन में सीएम योगी की तस्वीर खींचते रहे, वीडियो बनाते रहे. इनमें बड़ी संख्या अल्पसंख्यक समाज के लोगों की थी. चौधरी कैफुलवरा ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ियों से गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभायात्रा का स्वागत करता है, उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ मत, मजहब के विभेद से परे सभी को मानव मात्र के नजरिये से देखता है.

सिंधी समाज ने भी किया स्वागत

अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर का रथ आगे बढ़ा तो श्री दुर्गोत्सव समिति के पंडाल के सामने और श्री झूलेलाल मंदिर के सामने बड़ी संख्या में मौजूद सिंधी समाज के लोगों ने शोभायात्रा का जोरदार स्वागत किया. मानसरोवर मंदिर तक पूरे रास्ते में शोभायात्रा के स्वागत का सिलसिला चलता रहा. गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर विराम स्थल तक गोरक्षपीठाधीश्वर के स्वागत को लेकर लोगों के उत्साह और उत्सुकता आकाश छू रही थी.

महादेव का अभिषेक कर किया श्रीराम का राजतिलक

जय श्रीराम के जयघोष और तमाम वाद्ययंत्रों की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर योगी की विजय शोभायात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंची. यहां गोरक्षपीठाधीश्वर ने गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की. महादेव का अभिषेक भी किया. मानसरोवर मंदिर में पूजन के उपरांत सीएम योगी की शोभायात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंची. यहां चल रही रामलीला में उन्होंने प्रभु श्रीराम का राजतिलक किया. इसके साथ ही प्रभु श्रीराम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमानजी का पूजन कर आरती भी उतारी.