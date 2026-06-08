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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट, पुलिस का एक्शन, हिरासत में दो स्टंटबाज

Gorakhpur News: ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट, पुलिस का एक्शन, हिरासत में दो स्टंटबाज

Gorakhpur News In Hindi: पीपीगंज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक स्टंटबाज को हिरासत में लिया है. दो ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं. पुलिस जांच में जुटी है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 08 Jun 2026 09:20 PM (IST)
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यूपी के गोरखपुर में ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पीपीगंज थाना क्षेत्र के तुर्कवलिया गांव में दो ट्रैक्टरों से स्टंट करते दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. दोनों ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं. 

विपरीत दिशा में बांधकर किया स्टंट

शनिवार दोपहर तुर्कवलिया आभूराम के पास सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में दो ट्रैक्टरों को तार से बांधकर विपरीत दिशा में खींचने का खतरनाक स्टंट किया गया. इस दौरान ट्रैक्टरों के टायरों से करीब 200 मीटर पिच रोड भी क्षतिग्रस्त हो गई. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. 

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एक स्टंटबाज गिरफ्तार

पीपीगंज पुलिस ने स्टंटबाज की पहचान गांगपार निवासी ओंकार सिंह पुत्र रमेश सिंह के रूप में की है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया. दोनों ट्रैक्टरों में से एक श्रीचंद निषाद (आभूराम) का और दूसरा रमेश सिंह (गांगपार) का है. पुलिस अन्य शामिल लोगों की तलाश कर रही है.

क्षतिग्रस्त हुई सड़क

स्टंटबाजी के कारण पिच रोड पर काफी नुकसान हुआ है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 170, 126 एवं 135 BNSS के तहत कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया है. गोरखपुर के क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज अभिषेक सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो फुटेज के आधार पर स्टंटबाज और ट्रैक्टर मालिकों की पहचान की गई. दोनों ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं. पुलिस अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि ऐसे खतरनाक स्टंट से दूर रहें, क्योंकि इससे न सिर्फ सड़क क्षतिग्रस्त होती है बल्कि जान-माल का भी खतरा रहता है.

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Published at : 08 Jun 2026 09:20 PM (IST)
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