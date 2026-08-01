फतेहपुर में छात्रों का प्रदर्शन लाया रंग, स्कूल को मिला RO प्लांट

यूपी के फतेहपुर जिले के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन आखिरकार रंग ले आया. स्कूल में लंबे समय से शुद्ध पेयजल की समस्या बनी हुई थी. इसे लेकर छात्रों ने कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के बाद अब मेरठ की एक कंपनी ने स्कूल में दो आरओ प्लांट और दो 150 लीटर क्षमता वाले वाटर कूलर लगवाए हैं.

शुक्रवार को दोनों आरओ प्लांट और दो वाटर कूलर पूरी तरह तैयार कर दिए गए. इसके बाद स्कूल में पूजन किया गया और छात्र-छात्राओं ने फीता काटकर आरओ प्लांट का लोकार्पण किया. इस दौरान छात्रों ने कंपनी और उसके अधिकारियों का आभार जताया.

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पानी के लिए भटकना पड़ता था- छात्र

स्कूल के छात्र-छात्राओं ने बताया कि उन्हें पीने के पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती थी. स्कूल में लगे हैंडपंप का पानी भी पीने लायक नहीं था. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ.

छात्रों ने बताया कि स्कूल में सिर्फ पीने के पानी की ही नहीं, बल्कि पंखों की कमी, खेल मैदान की बदहाल व्यवस्था और कुछ शिक्षकों के अभद्र व्यवहार जैसी समस्याएं भी थीं. कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ. आखिरकार इन सभी समस्याओं से परेशान होकर उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

प्रदर्शन के बाद पूरी हुई बड़ी मांग

छात्रों का कहना है कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सकारात्मक असर देखने को मिला और अब स्कूल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई है. इससे सैकड़ों छात्र-छात्राओं को राहत मिलेगी.

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