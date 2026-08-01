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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जंतर-मंतर पर जिसने किया प्रदर्शन, नर्क हो जाएगा जीवन', PM मोदी ने ऐसा कहा?

'जंतर-मंतर पर जिसने किया प्रदर्शन, नर्क हो जाएगा जीवन', PM मोदी ने ऐसा कहा?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि PM मोदी जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सोच रहे हैं. आइए जानते हैं इसकी हकीकत.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 01 Aug 2026 07:50 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर जेन-जी (Gen-Z) से संवाद कर रहे हैं, इसी को लेकर उन्होंने बीते कुछ दिनों में कई वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं. पीएम मोदी के डीपफेक वीडियो भी बनाए जा रहे हैं. भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के खास इरादे से डीपफेक वीडियो की संख्या में अचानक इजाफा देखा है. ऐसे वीडियो का मकसद युवाओं को पीएम को टारगेट करने के लिए उकसाना है.

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे बहुत सारे वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हाल के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सोच रहे हैं. पाकिस्तानी हैंडल्स जो भी वीडियो ऑनलाइन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से लगभग सभी सिर्फ पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं. ऐसे फेक वीडियो में यह भी दिखाया जा रहा है कि पीएम स्टूडेंट्स के खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहते हैं.

वायरल हो रहा पीएम मोदी का डीपफेक वीडियो

पीएम मोदी का एक एक ऐसा ही डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों को धमकी दे रहे हैं. वीडियो में झूठा दावा किया गया है कि जो छात्र नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ कथित तौर पर पीएम मोदी कार्रवाई करेंगे.

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PIB के फैक्ट चेक में फर्जी निकला वीडियो

PIB ने फैक्ट चेक में इस वीडियो का खंडन किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीआईबी ने साफ किया कि यह पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा अकाउंट से एक फर्जी वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें झूठा दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी नेजंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. पीआईबी ने कहा, यह वीडियो फर्जी है और इसमें डिजिटल छेड़छाड़ किया गया है. प्रधानमंत्री ने छात्र प्रदर्शनकारियों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar PM Modi CJP Protest
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