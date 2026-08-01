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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडछह साल बाद भारत-चीन सीमा व्यापार शुरू, पहला दल पहुंचा तकलाकोट

छह साल बाद भारत-चीन सीमा व्यापार शुरू, पहला दल पहुंचा तकलाकोट

धारचूला के उपजिलाधिकारी आशीष जोशी के अनुसार 20 सदस्यीय दल ने गुंजी स्थित इमीग्रेशन कार्यालय में आव्रजन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कीं.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 01 Aug 2026 08:54 PM (IST)
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करीब छह साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले स्थित लिपूलेख दर्रे से भारत-चीन सीमा व्यापार वर्ष 2026 के लिए फिर से शुरू हो गया है. पहले चरण में भारतीय व्यापारियों का पहला दल चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र स्थित तकलाकोट मंडी पहुंच गया. दोनों देशों की निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सीमा व्यापार का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया. व्यापार शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों में उत्साह का माहौल है.

धारचूला के उपजिलाधिकारी आशीष जोशी के अनुसार, भारत-तिब्बत व्यापार संघ के अध्यक्ष जीवन सिंह रौकली के नेतृत्व में 16 पंजीकृत व्यापारियों और चार हेल्परों सहित 20 सदस्यीय दल ने गुंजी स्थित इमीग्रेशन कार्यालय में आव्रजन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कीं. इसके बाद दल ने नाबीढांग में रात्रि विश्राम किया और शनिवार सुबह लिपूलेख दर्रे के लिए रवाना हुआ.

 चीन ने पंजीकृत व्यापारियों को दी प्रवेश की अनुमति

शनिवार सुबह करीब 10:15 बजे चीन के अधिकारियों ने लिपूलेख दर्रे पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर भारतीय व्यापारियों को तिब्बत में प्रवेश की अनुमति दी. इसके बाद दल तकलाकोट मंडी पहुंचा, जहां वर्ष 2026 के सीमा व्यापार की औपचारिक शुरुआत हुई.

प्रशासन के मुताबिक, फिलहाल चीन प्रशासन ने केवल उन्हीं व्यापारियों को प्रवेश की अनुमति दी है, जो पहले से पंजीकृत हैं और पूर्व में भी सीमा व्यापार कर चुके हैं. इसी वजह से इस बार व्यापारी अपने साथ नया माल लेकर नहीं गए. वे तकलाकोट में पहले से उपलब्ध अपने स्टॉक के आधार पर व्यापारिक गतिविधियां संचालित करेंगे.

 अगले दलों को भेजने की तैयारी

उपजिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि अन्य पंजीकृत व्यापारियों को भेजने के लिए चीनी प्रशासन से लगातार ई-मेल के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है. अनुमति मिलते ही अगले दलों को भी चरणबद्ध तरीके से तकलाकोट भेजा जाएगा.

स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि सीमा व्यापार दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. इससे पारंपरिक व्यापार को मजबूती मिलने के साथ रोजगार और कारोबार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 01 Aug 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
China News India News UTTARAKHAND NEWS
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