लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर उठे सवाल, साक्षी महाराज ने क्या कहा?

उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में बार-बार सामने आ रही खामियों के सवाल पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति उसके उपयोग के बाद ही स्पष्ट होती है. अगर कहीं सड़क धंसने या निर्माण में कमी की शिकायत मिलती है तो संबंधित एजेंसी से उसे तत्काल ठीक कराया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. सरकार गुणवत्ता और जनता की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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'शिकायत मिलते ही कराया जाएगा सुधार'

सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर में कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन सरकार ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेती है.

उन्होंने दोहराया कि जहां भी सड़क धंसने या निर्माण में कमी की सूचना मिलेगी, वहां संबंधित एजेंसी को तुरंत सुधार कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे. उनका कहना था कि अगर जांच में किसी अधिकारी या एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

कानून-व्यवस्था और सरकार के कामकाज का किया जिक्र

सांसद ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जा रही है. चाहे पेपर लीक का मामला हो या कोई अन्य अपराध, सरकार ने कठोर कानून बनाकर दोषियों को जेल भेजने का काम किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है.

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संसद में साधु वेश वाले प्रदर्शन पर निशाना

सांसद साक्षी महाराज ने संसद परिसर में साधु वेश धारण कर किए गए विरोध-प्रदर्शन को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि संत समाज की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सांसद ने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी और इसके पीछे विपक्ष की भूमिका है. उन्होंने कहा कि देशभर का साधु समाज इस मामले से नाराज है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है.