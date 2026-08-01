एम्स ऋषिकेश चोरी का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार, 50 लाख के जेवर बरामद

एम्स ऋषिकेश के आवासीय परिसर में हुई लाखों रुपये की चोरी का दून पुलिस ने खुलासा करते हुए एक अंतरराज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 50 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, तीन फर्जी आधार कार्ड तथा चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को एम्स ऋषिकेश के आवासीय परिसर में रहने वाले एक कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और 60 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गया.

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 31 जुलाई की रात ऋषिकेश-देहरादून रोड स्थित काली माता मंदिर, सात मोड़ के पास से आंध्र प्रदेश के गुंटूर निवासी मंडलपु शिवा अंजनेयुलू को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल परिसरों में घूमता था और बंद पड़े मकानों की रेकी करता था. मौका मिलते ही पेचकस की मदद से ताला तोड़कर चोरी करता था.

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अलग-अलग नामों से बने तीन फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करता था, जिनके आधार पर वह होटल और धर्मशालाओं में ठहरता था.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एम्स ऋषिकेश और राजकोट की चोरी से जुड़े करीब 50 लाख रुपये मूल्य के आभूषण, नकदी, तीन फर्जी आधार कार्ड, पेचकस और चोरी में इस्तेमाल किया गया बैग बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.