हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर बनेगा 'क्लीन सिटी', शुरू होगा 721 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट, 43 हजार घरों को मिलेगा कनेक्शन

गोरखपुर बनेगा 'क्लीन सिटी', शुरू होगा 721 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट, 43 हजार घरों को मिलेगा कनेक्शन

Gorakhpur Sewerage Project: गोरखपुर में योगी सरकार ने 721 करोड़ की सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी. अमृत-2.0 के तहत 43,604 घरों को कनेक्शन मिलेगा. 17 वार्डों में 342 किमी सीवर लाइन बिछेगी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: जतिन राय | Updated at : 02 Feb 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को क्लीन सिटी बनाने के अभियान के तहत योगी सरकार शहरी क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क का लगातार विस्तार करने में जुटी है. सीवरेज प्रबंधन के लिए नगर निगम गोरखपुर के क्षेत्र को कुल आठ जोन में विभक्त कर कार्ययोजना बनाई गई है. इन आठ जोन में कुल 2318 किमी सीवर लाइन बिछाई जानी है, जिससे करीब ढाई लाख घरों को सीवर कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा.

इस व्यवस्था से शहरी क्षेत्र की करीब तेरह लाख आबादी को फायदा होगा. सीवरेज प्रबंधन को लेकर गोरखपुर महानगर में 1858.34 करोड़ रुपये के कार्य या तो पूरे हो गए हैं या निर्माणाधीन हैं.

 नई परियोजना को मिली मंजूरी

गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 721.40 करोड़ रुपये की एक और सीवरेज नेटवर्क परियोजना को मंजूरी मिल गई है. सीवरेज योजना जोन-ए-3 से संबंधित यह परियोजना अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) के अंतर्गत क्रियान्वित होगी.

अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए पार्ट 1 (उत्तरी भाग) में 136.28 करोड़ रुपये की लागत से 64.20 किमी सीवर लाइन बिछाकर 6745 घरों को सीवर कनेक्शन दिया जा चुका है. इसी तरह गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए पार्ट 1 (दक्षिणी भाग) में 192.02 करोड़ रुपये की लागत से 109 किमी सीवर लाइन बिछाई गई है और इससे 11008 घरों को सीवर कनेक्शन दिया गया है. इस परियोजना में 5 एमएलडी की एसटीपी भी स्थापित की गई है.

अमृत कार्यक्रम के ही तहत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी-2 पार्ट 1 में 223.86 करोड़ रुपये की लागत से 69.70 किमी सीवर लाइन बिछाई गई और 12876 घरों को सीवर कनेक्शन जारी किया गया. इस प्रोजेक्ट में 10 एमएलडी की एसटीपी स्थापित कराई गई.

 मार्च 2026 तक परियोजना पूरी होगी

गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी-2 पार्ट 2 में अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 561.34 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण परियोजना पर काम जारी है. इसके जरिये 188.47 किमी सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है. 30 एमएलडी की एसटीपी की स्थापना भी परियोजना में शामिल है. इस परियोजना के पूर्ण होने पर 43963 घरों को सीवरेज कनेक्शन मिल जाएगा.

जल निगम शहरी के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार के मुताबिक गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी-2 पार्ट 2 में करीब 165 किमी सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है. इसी साल मार्च 2026 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा.

 गोड़धोइया नाला योजना में 38 एमएलडी की एसटीपी

अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत सीवरेज प्रबंधन के लिए 495.24 करोड़ रुपये की लागत वाली गोड़धोइया नाला योजना में 38 एमएलडी की एसटीपी निर्माणाधीन है. जबकि 53.03 करोड़ रुपये की लागत वाली कटनिया-महेवा नाले के इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन की योजना में भी 10 एमएलडी की एसटीपी बनवाई जा रही है.

सीवरेज प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए अमृत कार्यक्रम के अलावा राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की भी मदद ली गई है. राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत 196.57 करोड़ रुपये की परियोजना में जोन ए 1 में 15 एमएलडी और जोन ए 2 में 30 एमएलडी की एसटीपी की स्थापना कराई जा चुकी है.

 43 हजार से अधिक घरों को कनेक्शन

योगी सरकार ने गुरुवार को गोरखपुर सीवरेज योजना जोन-ए-3 से संबंधित 721.40 करोड़ रुपये की जिस परियोजना को मंजूरी दी है, उससे 43,604 घरों को सीवरेज कनेक्शन मिलेगा. इस परियोजना के तहत 17 वार्डों में 342.19 किमी सीवर लाइन बिछाई जाएगी.

यह परियोजना गोरखपुर को स्वच्छ और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे न केवल सीवरेज प्रबंधन में सुधार होगा बल्कि शहर की स्वच्छता और जनस्वास्थ्य में भी सुधार आएगा.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Sewerage Project
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
हेल्थ
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
शिक्षा
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget