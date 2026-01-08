गोरखपुर-प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन का रास्ता साफ, पूर्वांचल को मिलेगी बड़ी राहत, जानें कब शुरू होगी
Gorakhpur Prayagraj Intercity Express: सांसद रवि किशन के प्रयासों से गोरखपुर-प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस का रास्ता साफ हो गया. 8 दिसंबर को रेलवे बोर्ड को औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया.
गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं लोकप्रिय फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला के निरंतर प्रयासों से गोरखपुर से प्रयागराज तथा प्रयागराज से गोरखपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का रास्ता साफ हो गया है. सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा इस संबंध में रेल मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया था.
रवि किशन के पत्र के क्रम में रेलवे बोर्ड को 8 दिसंबर 2025 को औपचारिक प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है. रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही उक्त इंटरसिटी ट्रेन का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा.
पूर्वांचल को मिलेगी बड़ी राहत
इस इंटरसिटी ट्रेन के शुरू होने से गोरखपुर, बस्ती मंडल, सिद्धार्थनगर सहित पूरे पूर्वांचल के यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे यात्रा समय में कमी आएगी और आवागमन अधिक सुगम होगा.
सांसद रवि किशन का बयान
सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, "पूर्वांचल के विकास और आम जनता की सुविधा मेरी प्राथमिकता है. गोरखपुर–प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे पूरा कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है." उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है.
यह ट्रेन पूर्वांचल और प्रयागराज के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
