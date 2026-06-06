गोरखपुर: रील बनाने के चक्कर में राप्ती नदी के तेज बहाव में बहे 2 दोस्त, पुलिस ने बरामद किया शव

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: रील बनाने के चक्कर में राप्ती नदी के तेज बहाव में बहे 2 दोस्त, पुलिस ने बरामद किया शव

Gorakhpur News: रील बनाने के चक्कर में राप्ती नदी के तेज बहाव में बहे 2 दोस्त, पुलिस ने बरामद किया शव

Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र स्थित ग्राम करतहरी के पास राप्ती नदी में रील बनाने के चक्कर में दो दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गए, दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Jun 2026 08:04 PM (IST)
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गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र स्थित ग्राम करतहरी के पास राप्ती नदी में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया, यहां रील बनाते हुए नहाने गए सात युवकों में से दो युवक नदी में डूब गए. काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

बताया गया है कि 10 युवक नदी में नहाते हुए मोबाइल से रील बना रहे थे, इसी दौरान दो युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. साथियों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. घटना के बाद पीपीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे लोगों की तलाशी के लिए अभियान शुरू किया.

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दोनों युवकों के शव किए गए बरामद

पुलिस के अनुसार, गोताखोरों ने कुछ ही देर में पहले युवक शिवम कुमार (पुत्र संजीव कुमार), निवासी ग्राम जगदीशपुर गाही, थाना सहजनवा का शव बरामद कर लिया गया. जबकि, दूसरे युवक गोलू कुमार (पुत्र रामदीन, उम्र करीब 19 वर्ष), निवासी ग्राम जगदीशपुर गाही की तलाश के लिए पीएसी की 26वीं वाहिनी के गोताखोरों को बुलाया गया. कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद उसका भी शव बरामद कर लिया गया.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

इस पूरे अभियान के दौरान सदर तहसील प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा. प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. दोनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में मातम का माहौल है. वहीं, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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पुलिस ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि नदी में पानी का बहाव तेज और गहराई अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी या अन्य जलाशयों में नहाते समय विशेष सावधानी बरतें और इस तरह के जोखिम भरे कार्य, खासकर रील बनाने के दौरान, न करें.

यह दर्दनाक घटना एक बार फिर यह संकेत देती है कि सोशल मीडिया के लिए जोखिम उठाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

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Published at : 06 Jun 2026 08:03 PM (IST)
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UP NEWS Gorakhpur News Gorakhpur Police
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