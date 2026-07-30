कांवड़ यात्रा: मुजफ्फरनगर में डायवर्जन लागू, भारी वाहनों की No Entry

मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra 2026) को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, 29/30 जुलाई की मध्य रात्रि से जनपद में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है. पुलिस ने लोगों से बिना ट्रैफिक एडवाइजरी देखे यात्रा न करने की अपील की है. 4 अगस्त से दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 सामान्य वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा और दोनों लेन केवल शिवभक्त कांवड़ियों के लिए आरक्षित होंगी.

दरअसल कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और दुर्घटनामुक्त बनाने के लिए 29/30 जुलाई की रात से 12 अगस्त तक जनपद मुजफ्फरनगर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. जबकि 29/30 जुलाई से 4 अगस्त तक एनएच-58 की बायीं लेन हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी, लेकिन दाहिनी लेन पर हल्के वाहन मेरठ से हरिद्वार और हरिद्वार से मेरठ की ओर नियंत्रित तरीके से चलेंगे.

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4 अगस्त से NH-58 सामान्य वाहनों के लिए रहेगा बंद

इसके अलावा 4 अगस्त से राष्ट्रीय राजमार्ग-58 सामान्य वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और हाईवे की दोनों लेन केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगी. सहारनपुर और हरिद्वार की ओर से आने वाले सभी वाहन तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले वाहन देवबंद, मलीरा कट, रामपुर तिराहा, पचैंडा, भोपा बाईपास, जानसठ बाईपास, मीरापुर और मोंटी तिराहा होते हुए मवाना के रास्ते मेरठ जा सकेंगे.

जबकि बिजनौर जाने वाले वाहन मोंटी तिराहे से बैराज मार्ग का उपयोग करेंगे. वापसी में भी इन्हीं मार्गों से आवागमन कराया जाएगा. शामली की ओर से आने वाले वाहनों को लालूखेड़ी-पिन्ना बाईपास, राणा चौक और बहलना कट के रास्ते जानसठ पुल होकर शहर में प्रवेश दिया जाएगा.

पुलिस ने की लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी देखने की अपील

जबकि बागपत और बड़ौत से मुजफ्फरनगर आने वाले वाहनों को भी शामली-बनत, लालूखेड़ी-पिन्ना बाईपास, राणा चौक और बहलना कट के रास्ते जानसठ पुल से शहर में प्रवेश करना होगा. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखकर ही सफर करें, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके. मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सभी से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने का अनुरोध किया है.

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