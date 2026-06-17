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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में राप्ती नदीं में नहाने गए दो बच्चे डूबे, ममेरे भाई की मौत; बहन की तलाश जारी

गोरखपुर में राप्ती नदीं में नहाने गए दो बच्चे डूबे, ममेरे भाई की मौत; बहन की तलाश जारी

Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर तिवारीपुर थानाक्षेत्र के माधोपुर में राप्ती नदी में नहाने गए दो बच्चे डूब गए, जिनमें से एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं दूसरे की तलाश जारी है.

Reported By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 17 Jun 2026 01:22 PM (IST)
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गोरखपुर जिले के तिवारीपुर थानाक्षेत्र के माधोपुर में राप्ती नदी में नहाने गए चार बच्चों के गहरे पानी में डूब गए, इस घटना की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत-बचाव कार्य तेज कर दिया गया. हालांकि, दो बच्चे घर पर सुरक्षित पाए गए हैं. जबकि एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं एक अन्य बच्चे की तलाश जारी है.

दरअसल, यह पूरा मामला जिले के तिवारीपुर थानाक्षेत्र के माधोपुर से सामने आया है. बताया गया है कि गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के कवलदह पथरकट मोहल्ले की रहने वाली गुंजा देवी की 9 साल की बेटी पीहू और चिलुआताल थानाक्षेत्र के मानीराम का रहने वाला 11 साल का भांजा सर्वेश पुत्र सुरेश सुबह साढ़े 11 बजे घर से खेलते हुए नदी पर आ गए और गहरे पानी में डूब गए उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो पाई.

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एक बच्चे की मौत, बच्ची की तलाश जारी

वहीं, इस घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची एनडीआरएफ की टीम बच्चों की तलाश के लिए लगाया था. गोताखोरों की मदद से राप्ती नदी में डूबे 11 साल की सर्वेश को गोताखोरों की मदद से बाहर निकल गया और उसे अस्पताल भेजा गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि 9 साल की पीहू की तलाश की जा रही है. वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक का माहौल है.

घटना पर पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, इस घटना के बाबत गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि आज दोपहर 3:30 बजे चार बच्चों के राप्ती नदी में डूबने की सूचना मिली थी, जिसमें दो बच्चे घर पर सुरक्षित पाए गए. उन्होंने बताया कि राप्ती नदी में डूबे 11 साल की सर्वेश को गोताखोरों की मदद से बाहर निकल गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जबकि 9 साल की पीहू की तलाश की जा रही है, 

घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारी

घटना की सूचना मिलने के बाद मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, एसडीएम सदर दीपक गुप्ता, एसपी सिटी निमिश पाटिल के साथ गोरखपुर के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए.

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Published at : 17 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News UP Police
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