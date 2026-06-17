मुजफ्फरनगर: 15 साल की बच्ची से रेप, फिर दिया जहर, पड़ोसी युवक पर लगे आरोप, पुलिस जांच जारी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के एक गांव में सनसनी फैलाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 15 वर्षीय नाबालिग ने अपने पड़ोसी युवक सुनील और उसकी भाभी मोनिका पर बलात्कार व जहर देकर मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़िता के अनुसार, 8 जून को वह घर पर अकेली थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली मोनिका ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गई. वहां मोनिका ने उसे जबरन अपने देवर सुनील के कमरे में धकेल दिया. आरोप है कि सुनील ने नाबालिग के साथ कई बार बलात्कार किया. इसके बाद दोनों ने मिलकर उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया और बेहोशी की हालत में घर छोड़ आए.

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पीड़िता के मुंह से निकलने लगा झाग

पीड़िता के मुंह से झाग निकलने लगे थे. परिवार ने उसे शामली के अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के बाद उसकी जान बच सकी. पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “मोनिका मुझे अपने घर ले गई. बोला- मेरे घर चल. फिर अपने देवर के साथ मिलकर मेरा बलात्कार करवाया और जहर पिला दिया. मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई. कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, हम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं.”

पुलिस जांच संदिग्ध तथ्यों पर

फुगाना पुलिस के सीओ विश्वजीत सिंह ने बताया कि 9 जून को थाने को सूचना मिली थी कि नाबालिग ने जहरीला पदार्थ खा लिया है. अस्पताल पहुंचकर जब लड़की से पूछताछ की गई तो उसने खुद कहा कि “मैंने गलती से जहरीला पदार्थ खा लिया.” करीब एक घंटे बाद उसने अपना बयान बदल दिया. सीओ ने आगे कहा, “दो दिन पहले उसकी मां द्वारा थाने पर एप्लीकेशन दी गई जिसमें सुनील और उसकी भाभी पर रेप का आरोप लगाया गया. पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. हम पीड़िता के बयान, आरोपी पक्ष की सीडीआर और अन्य पहलुओं से गहन जांच कर रहे हैं.

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जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.” वर्तमान में पुलिस दोनों पक्षों की बात सुन रही है और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी. मामला POCSO एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज होने की संभावना है, लेकिन अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा.