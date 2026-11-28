गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. प्रेमिका की ओर से बच्चा पैदा करने से इनकार करने पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी ने उसके 5 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और उसका शव नदी में फेंक दिया. पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तब आरोपी टूट गया और उसने जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बच्चे की लाश बारामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है.

जानकारी के मुताबिक, शाहपुर थानाक्षेत्र के पादरी बाजार स्थित मानस विहार कॉलोनी से लापता पांच वर्षीय आरुष शर्मा की हत्या उसके सौतेले पिता ने कर दी गई. पुलिस ने बताया कि उसकी मां के साथ रहने वाला उसका प्रेमी (बच्चे के सौतेले पिता) रितिक यादव उसे कार से बाघागाड़ा स्थित राप्ती नदी के किनारे ले गया और हत्या कर शव नदी में फेंक दिया. पुलिस की पूछताछ में उसने अपराध कबूल लिया है. पुलिस नदी में शव की तलाश कर रही है.

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पति से अनबन के बाद अलग रह रही थी महिला

पुलिस के मुताबिक, महिला की पूर्व में शादी हो चुकी है, लेकिन उसका बड़ा बेटा ननिहाल में रहता है और 5 साल का आरुष उसके साथ रहता था. आरुष घर के पास एक स्कूल में एलकेजी में पढ़ता था. महिला पति से अनबन के बाद अलग हो गई. इसके बाद से वह किराए पर कमरा लेकर शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार में रह रही थी. पति के साथ उसका पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए मुकदमा चल रहा है.

महिला का पति से चल रहा तलाक का केस

मूलरूप से महराजगंज के मटिया निवासी रूबी शर्मा की शादी 10 वर्ष पहले सहजनवा के मटियरा निवासी देवनंदन शर्मा से हुई थी. दोनों के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा ननिहाल में रहता है. जबकि पांच वर्षीय आरुष मां के साथ था. दो वर्ष से पति-पत्नी में तलाक का केस चल रहा है.

इसी दौरान रूबी के संबंध अपने ससुराल में रहने वाले रितिक यादव से हो गए. दोनों शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार मानस विहार कॉलोनी में किराये के मकान में रहने लगे. रितिक अपने ममेरे भाई की कार चलाता था. रितिक और रूबी के बीच अक्सर विवाद होता था. रूबी लोगों के घरों में काम करती है.

हत्या कर आरोपी ने नदी में फेंकी बच्चे की लाश

बताया गया कि 26 नवंबर (गुरुवार) सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच रितिक कार से पहुंचा और सोते हुए आरुष को उठा ले गया. बाघागाड़ा में राप्ती किनारे ले जाकर उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया. पुलिस ने रितिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया.

बच्चा पैदा करने का दबाव बनाता था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्रेमी रूबी पर खुद के बच्चे के लिए दबाव बनाता था. रूबी उसे इंकार कर देती थी. इसके साथ ही वह बच्चा भी सौतेले पिता से नफरत करता था और उसे भला बुरा कहता था. इस बात से नाराज होकर उसने बच्चे की हत्या की योजना बनाई. आरोपी उसे कार से लेकर बाघागाढ़ा में नदी के किनारे ले गया और हत्या करने के बाद उसके शव को राप्ती नदी में फेंक दिया.

गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि 26 नवंबर को शाहपुर थानाक्षेत्र शाहपुर में बच्चे की माता और उसके सौतेले पिता (मां के लिव इन पार्टनर) द्वारा एक 5 साल के बच्चे की गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी. बच्चे की बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया. जब रास्ते मे लगे सीसीटीवी की जांच की गई उसमें बच्चा अपने सौतेले पिता के साथ कार में बैठकर निकला दिखाई दिया.

इसी के आधार पर उसके सौतेले पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा कि इसी घटना व जांच के आधार पर स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ टीम द्वारा शव की तलाश की जा रही है.

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