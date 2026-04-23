'नारी शक्ति' का उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने किया वृन्दावन का जिक्र, वहां जानें को क्यों कहा?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नारी शक्ति को संबोधित करते हुए गोमाता के संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि हमने हाथी को हाथी मैया नहीं बोला. लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, उसे नहीं बोलते हैं, लेकिन गाय को गोमाता बोल देते हैं. हर हिंदू और हर सनातन धर्मावलंबी बोलता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वह गाय को माने या न माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि पीता होगा न गाय का दूध..? क्या जो लोग गाय को खाते हैं, वो लोग सूअर का दूध पीते हैं..? नहीं दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं.

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सीएम ने नारी शक्ति को कराया ताकत एहसास

गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बुधवार 22 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि महिलाओं को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उन्होंने नारी शक्ति को उसकी ताकत का एहसास कराते हुए कहा कि आप मथुरा-वृंदावन जाइए. वहां भी लोग राधे-राधे कहते हुए मिल जाएंगे. वह कृष्ण की लीला भूमि है, लेकिन संबोधन क्या है राधे-राधे का.

काशी में हर-हर महादेव का मिलता है संबोधन- सीएम

सीएम ने कहा कि आप काशी में जाइए वहां नम: पार्वती पतिये, हर-हर महादेव का संबोधन मिलता है. इसे सिर्फ यहीं पर विराम नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि दुनिया की जो देवतुल्य नदी है, उसका नाम गंगा है. हमने उसको मां के रूप में संबोधन दिया है. गोमाता के लिए उन्होंने कहा कि भले ही पशु योनि में है, लेकिन देवतुल्य है. देवअंश उसमें मौजूद है. उसको हमने क्या बोला गो मइया.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कोई बच्चा मां का ही दूध पीएगा. यह प्रकृति से प्रदत्त उपहार है. दैवीय उपहार है. समुद्र मंथन से निकले हुए, वे रत्न हैं. जो हमें मातृ शक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है. भारत की ऋषि परंपरा ने उसको इसी रूप में आगे बढ़ाया है. इसलिए नारी गरिमा को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है.

2014 के पहले हो रही थी भ्रूण हत्याएं- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद यही प्रयास प्रारंभ हुआ. इसके पहले क्या समस्याएं थी बेटी संपत्ति में अधिकार न मांग सके, इसके लिए भ्रूण हत्याएं हो रही थी. प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. पूरे देश के अंदर आंदोलन चला. इसके संरक्षण के लिए मातृ वंदना योजना चलाई. ताकि बेटी सुरक्षित हो सके.

सीएम योगी ने बताया कि इंद्रधनुष योजना के तहत सात प्रकार के टीके लगवाना अनिवार्य किया. प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यही बात कही कि महिला-पुरुष अनुपात की भिन्नता को नियंत्रित करना है. भ्रूण हत्या अभिशाप है इसको रोका जाना है. हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, कि हमें बाल विवाह नहीं होने देना है.

सीएम योगी ने सपा-कांग्रेस को बताया महिला विरोध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही महिला विरोधी हैं. उन्होंने कहा कि साल 2017 के पहले पश्चिमी यूपी में हालात इस तरह के थे कि वहां बेटियां स्कूल जाने से भी डरती थी. उसे समय नारा भी प्रचलित था 'देख सपाई बेटी घबराई.'

'बीजेपी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए'

उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तब उन्होंने बेटी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए. अब उन्हें खुशी है कि भाजपा की सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं. पहले बेटियों की सुरक्षा के लिए लोग उन्हें अपने रिश्तेदारों के यहां पढ़ने के लिए भेज देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है.