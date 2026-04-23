UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के बच्चों का इंतजार खत्म, आज जारी होगी रिजल्ट, ऐसे करें चेक

यूपी बोर्ड की कक्षा-12 की परीक्षा दे चुके बच्चों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही रिजल्ट जारी होने वाला है. इसके लिए आज (23 अप्रैल 2026) की तारीख तय की गई है. शाम 4.00 बजे रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यूपी बोर्ड के 12वीं के एग्जाम बीते 18 फरवरी से 12 मार्च तक जारी रहे. अब रिजल्ट की बारी है, जिस चेक करने के लिए स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. छात्रों को सलाह है कि अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें और उसमें लिखी जानकारी को ठीक से पढ़ें. अगर किसी प्रकार की त्रुटि की आशंका हो तो स्कूल मैनेजमेंट से बात की जा सकती है.

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यूपी बोर्ड की मार्कशीट में होगा कुछ नया

इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट इस बार ए-4 साइज में होगी. साथ ही, मार्कशीट में मोनोग्राम भी होगा. धूप में देखने पर वह लाल रंग का दिखेगा और छांव में इसका रंग बदल जाएगा. इसे मार्कशीट के सही होने की पुष्टि होगी और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा. इसके अलावा, मार्कशीट न तो कटेगी और न फटेगी.

जल्दी देखना हो यूपी बोर्ड का रिजल्ट तो क्या करें?

यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है और साइट क्रैश भी हो सकती है या फिर रिजल्ट देखने में समय लग सकता है. ऐसे में अगर आपको भी जल्दी रिजल्ट चेक करना है तो आप कुछ ट्रिक अपना सकते हैं. सबसे पहले अलग-अलग फोन या लैपटॉप पर रिजल्ट वाली वेबसाइट्स को खोलकर रखें. रिजल्ट लिंक एक्टिवेट होते ही तेजी से अपना रोल नंबर डालें, इससे जल्दी रिजल्ट खुलने के चांस होंगे. आधिकारिक वेबासाइट के अलावा दूसरी वेबसाइट्स पर भी रिजल्ट खोलने की कोशिश करते रहें.

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