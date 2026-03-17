Gorakhpur News: 'अकेले चलने का हुनर…', आखिरी फेसबुक पोस्ट के 18 घंटे बाद हुई पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की हत्या
Gorakhpur News In Hindi: घर से 500 मीटर दूर बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. उनके सिर, सीने और चेहरे पर 20-25 बार वार किए. घायल होने के बाद करीब 100 मीटर तक भागे,लेकिन फिर हमला कर उनकी हत्या कर दी.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मंगलवार की सुबह अमंगल लेकर आई. सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा नेता राजकुमार चौहान की चार हमलावरों ने ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या कर फरार हो गए. घर से 500 मीटर दूर बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. उनके सिर, सीने और चेहरे पर 20-25 बार वार किए. घायल होने के बाद करीब 100 मीटर तक भागे, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर फिर हमला कर उनकी हत्या कर दी.
हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के बाद हटाया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सात लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है.
क्या है पूरा मामला ?
गोरखपुर के चिलुआताल थानाक्षेत्र के बरगदवा के रहने वाले पूर्व पार्षद प्रतिनिधि भाजपा नेता राजकुमार चौहान (38 वर्ष) मंगलवार 17 मार्च को सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. घर से 500 मीटर दूर चार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनके सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने लगे. जान बचाने के लिए वह 100 मीटर तक भागे, लेकिन बदमाशों ने उन्हें दौड़ा कर फिर चाकुओं से हमला कर दिया. हमलावर जब निश्चित हो गए कि वह मर चुके हैं, तब वहां से भाग निकले. मृतक के शव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बदमाशों से उनके ऊपर 20 से 25 वार किए हैं.
सात संदिग्ध हिरासत में
हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों ने आसपास के लोगों से भी बातचीत की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. फॉरेंसिक टीम नई घटनास्थल से मृतक के खून, जूता और अन्य सबूत और साक्ष्य संकलन किया है. मृतक के परिजनों ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसमें 7 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है.
परिजनों ने लगा दिया जाम
राजकुमार चौहान की हत्या की खबर मिलने के बाद उनकी पत्नी सुशीला देवी और आसपास के मोहल्ले के लोग भारी संख्या में बरगदवां तिराहा पर पहुंच गए और वहां पर चक्का जाम कर दिया. मौके पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारियों ने उन्हें समझाया बुझाया और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया. इस दौरान 1 घंटे तक चक्का जाम की वजह से अफरा-तफरी का माहौल रहा. कि मृतक की पत्नी सुशीला देवी ने बताया कि वह सुबह टहलने निकले थे. उन्होंने कुछ हत्यारों का नाम भी लिया है. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें गोली मारी गई है. उन्हें जान के बदले जान चाहिए.
मृतक के परिजन अभिषेक सिंह ने बताया कि राजकुमार चौहान जब सुबह मॉर्निंग बात करने निकले थे तभी 4 से अधिक हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी रंजिश रही है. उन्हें लगता है कि इस रंजिशवश उनकी हत्या की गई है. मृतक के आने परिजनों का भी चुनाव के पहले हुए विवाद में हत्या की आशंका जताई है.
राधामोहन अग्रवाल के करीबी थे राजकुमार
दलित समुदाय से आने वाले राजकुमार 2027 का बस्ती से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. वह भाजपा से टिकट मांग कर रहे थे. उन्हें राज्यसभा सांसद राधामोहन अग्रवाल का करीबी माना जाता था. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. बरगदवा इलाके के रहने वाले जंगी चौहान के राजकुमार चौहान इकलौते बेटे थे. उनकी 18 साल पहले शादी हुई थी. उनकी दो बेटियां सोनम (17) और प्रियंका (13) हैं, जबकि 12 साल का एक बेटा युवराज है. उनकी चार बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है.
राजकुमार 2018 से 2023 तक पार्षद प्रतिनिधि रहे. उन्होंने अपने ड्राइवर वीरेंद्र चौहान की पत्नी रिंकी देवी को पार्षद बनवाया था. बाद में रिंकी देवी ने भाजपा को समर्थन दे दिया था. एक साल पहले राजकुमार मारपीट के मामले में जेल भी गए थे. राजकुमार 4 साल से रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे. आज सुबह 5 बजे घर से निकले थे. 30 मिनट बाद पता चला कि उनकी हत्या हो गई. राजकुमार चौहान प्रापर्टी के बिजनेस से जुड़े थे. जिस तरह से 4 हमलावरों ने हत्या की, उससे शक है कि प्रापर्टी के किसी विवाद में हत्या की गई. वहीं पुलिस अफेयर के एंगल से भी जांच कर रही है.
अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने हत्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने X पर लिखा है 'यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को ही गोली मार दी गई है. अब भाजपाई 'आस्तीनी अपराधी' ही भाजपा सरकार का एनकाउंटर कर रहे हैं, जिन्हें भाजपाइयों ने भूमिगत तरीके से पाला-पोसा है. मुख्य नगर गोरखपुर में दिनदहाड़े हुआ यह हत्याकांड बता रहा है कि बेखौफ अपराधियों को किसका संरक्षण प्राप्त है. जनता समझदार है'
18 घंटे पहले फेसबुक पर किया था पोस्ट
राजकुमार ने फेसबुक पर 18 घंटे पहले पोस्ट किया में लिखा था 'अकेले चलने का हुनर रखता हूं, दिल और जिगर दोनों मजबूत रखता हूं.' राजकुमार चौहान के फेसबुक पर 40K फॉलोअर्स हैं, जबकि वे 25 लोगों को फॉलो करते थे. उन्होंने 16 मार्च को सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर आखिरी पोस्ट की थी.
पुलिस की छानबीन जारी
पूर्व पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा नेता राजकुमार चौहान की हत्या के मामले में गोरखपुर के एसएसपी डा. कौस्तुभ व एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि चिलुआताल थानाक्षेत्र के बरगदवा गांव के रहने वाले राजकुमार चौहान के ऊपर आज सुबह 5:30 बजे प्राण घातक हमला हुआ था. जिसमें उनकी मौत हो गई. परिजनों ने आठ लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें सात लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. अन्य सभी पहलुओं पर टीमें काम कर रही हैं. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.
घटना के बाद कुछ लोग सड़क पर आ गए थे जिन्हें समझा-बुझाकर हटाया गया है. अभी वजह साफ नहीं हो पाई है. जब तक पूछताछ नहीं हो जाती है और अन्य साथ नहीं जुटा पाते हैं तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं. किस वजह से उनकी मौत हुई है या पोस्टमार्टम के बाद साफ हो जाएगा. मृतक पार्षद बताए जा रहे हैं.
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Source: IOCL