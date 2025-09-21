हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: रोहिन और राप्ती नदी खतरे के निशान के पार, लोगों की बढ़ी परेशानी

गोरखपुर: रोहिन और राप्ती नदी खतरे के निशान के पार, लोगों की बढ़ी परेशानी

Gorakhpur Flood News: यूपी के गोरखपुर में रोहिन के बाद राप्ती नदी ने भी खतरे का निशान पार कर लिया है. वहीं अब गांव से संपर्क भी कट चुका है. महिलाएं और बच्चे नाव चलाने पर मजबूर हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Sep 2025 10:29 PM (IST)

यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का खतरा इस कदर बढ़ गया है कि ग्रामीण अब दहशत में हैं. रोहिन नदी के बाद अब राप्ती नदी ने भी खतरे का निशान पार कर दिया है. राप्ती नदी के आसपास के इलाके में बाढ़ के पानी की वजह से संपर्क कट गया है. 

यही वजह है कि महिलाएं और लड़कियां भी नाव चलाकर गांव से शहर आ रहे हैं. गोरखपुर के राप्ती नदी तट के पास बसे बहरामपुर गांव का संपर्क मार्ग बाढ़ के पानी में डूब गया है. यही वजह है कि रोजमर्रा के कार्यों और जरूरत के सामान के लिए निकलने के लिए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को भी नाव चलाकर बाहर आना पड़ रहा है. ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

11 साल की बच्ची ने क्या बताया?

गोरखपुर के बहरामपुर गांव की रहने वाली महिमा 11वीं कक्षा की छात्रा है. महिमा बताती है कि वह नाव चलाना तो जानती है लेकिन ठीक से तैरना नहीं जानती है. पानी में ही रहते चले आए हैं, इसलिए डर नहीं लगता है. महिमा ने बताया कि अपनी तीन दिन से बढ़ गया है.पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है. 

आर्यावर्त बालिका विद्यालय में पढ़ती है. बच्ची राधा निषाद ने बताया कि वह 5-6 साल से नाव चल रही है. हर साल इसी तरह बाढ़ की वजह से उन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

इलाके के ग्रामीण ने दी यह जानकारी 

गोरखपुर के बहरामपुर गांव के रहने वाले गंगा बताते हैं कि स्थिति काफी खराब है गांव पानी से घिर गया है. रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए नाव का सहारा लेकर बाहर निकलना पड़ रहा है. वृद्धा सुगुना देवी बताती है कि उन्हें नाव से आना-जाना पड़ रहा है. उन्हें डर लग रहा है लेकिन मजबूरी है. नाव कभी कोई ठिकाना नहीं है, कब डूब जाए. 

वहीं रमेश निषाद बताते हैं कि समय पर नाव नहीं मिलने से कम पर आने-जाने में दिक्कत हो रही है. अभी आधे घंटे से नाव का इंतजार कर रहे थे. गांव तक जाने वाली पगडंडी पूरी तरह से डूब चुकी है. घर में भी पानी घुस रहा है. बाढ़ के पानी की वजह से बहरामपुर और शेरगढ़ गांव डूब गया है. राप्ती नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है.

खतरे का निशान पार कर चुकी है राप्ती नदी 

गोरखपुर में राप्ती नदी बर्ड घाट पर खतरे का निशान पर कर चुकी है. राप्ती नदी खतरे का निशान 74.98 को पार करते हुए 24 सेंटीमीटर ऊपर 75.220 पर बह रही है. राप्ती नदी 24 घंटे में 16 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है. 

रोहिन नदी त्रिमुहानी घाट पर पहले ही खतरे का निशान पार कर चुकी है. रोहिन नदी खतरे का निशान 82.44 से 94 सेंटीमीटर ऊपर 83.380 आरएल मीटर पर बह रही है. रोहिन नदी 24 घण्टे में 83 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है. 

घाघरा नदी भी उफान पर

घाघरा नदी भी अयोध्या पुल और तुर्तीपार में खतरे का निशान पहले ही पार कर चुकी है. हालांकि अब घाघरा का पानी कम होना शुरू हो गया. घाघरा नदी अयोध्या पुल पर खतरे के निशान 92.73 से महज 1 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. 

वहीं तुर्तीपार में खतरे के निशान 64.01 से महज 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. बीते 24 घंटे में घाघरा नदी अयोध्या पुल पर 15 सेंटीमीटर और तुर्तीपार में 2.96 मीटर घटी है. 

गुर्रा नदी पिण्डरा में खतरे का निशान 70.50 से 45 सेंटीमीटर नीचे चल रही है. गुर्रा नदी 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है. हालांकि गोरखपुर में बहने वाली कुआनो नदी अभी खतरे के निशान से 3:30 मीटर नीचे चल रही है.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2025 10:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News UP Flood News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
साउथ सिनेमा
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
साउथ सिनेमा
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
राजस्थान
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
ट्रेंडिंग
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
हेल्थ
Prostate Cancer Early Signs: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget