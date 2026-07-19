गोरखपुर को मिलेगी बड़ी सौगात, CM योगी करेंगे पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण, जानें- रूट

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यातायात सुगमता को नई ऊंचाई देने वाले गोरखपुर के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर (टीपीनगर-पैडलेगंज) पर गुरुवार (23 जुलाई) से फर्राटा भरने की सौगात मिल जाएगी. 429 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस सिक्सलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जुलाई को पूर्वाह्न 10 बजे करेंगे. गोरखपुर का पहला सिक्सलेन फ्लाईओवर, मजबूत रोड कनेक्टिविटी और आवागमन सुगमता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है.

गोरखपुर के टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किमी से अधिक लंबाई वाले इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 429.49 करोड़ रुपये की लागत आई है. कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से देवरिया बाईपास तिराहा होते हुए पैडलेगंज की तरफ सिक्सलेन फ्लाईओवर के निर्माण तथा अतिरिक्त फोरलेन द्वारा देवरिया बाईपास रोड की तरफ जोड़ने हेतु फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. अब मुख्यमंत्री जी के हाथों इसके लोकार्पण की तैयारी की जा रही है.

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कई जिलों की कनेक्टिविटी का प्रवेश द्वार है नौसढ़-टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग

उल्लेखनीय है कि लखनऊ-गोरखपुर हाइवे एनएच-28 एवं वाराणसी/प्रयागराज-गोरखपुर हाईवे से आने वाले वाहन नौसढ़ चौराहे से होते हुए गोरखपुर शहर में प्रवेश करते है. नौसढ़ तिराहे से गोरखपुर शहर के अंदर का मार्ग टीपीनगर, रुस्तमपुर, देवरिया बाईपास, पैडलेगंज होते हुए जनपद सिद्धार्थनगर एवं जनपद महराजगंज होते हुए पड़ोसी मित्रराष्ट्र नेपाल तथा जनपद देवरिया व कुशीनगर होते हुए बिहार को जाता है.

नौसढ़ तिराहे से पैडलेगंज चौराहे तक का मार्ग सिक्सलेन में परिवर्तित किया जा चुका है. नौसढ़ तिराहे के बाद पैडलेगंज तक टीपीनगर, महेवा फलमंडी, रुस्तमपुर ढाला आदि के साथ ही अत्यंत घनी आबादी एवं तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान होने के कारण इस मार्ग पर ट्रैफिक लोड अधिक रहता है. रुस्तमपुर चौराहे से पैडलेगंज के बीच से देवरिया एवं बिहार जाने के लिए फोरलेनलेन का बाईपास बना हुआ है. यह बाईपास भी शहर के अति महत्वपूर्ण तारामंडल, चिड़ियाघर, सहारा एस्टेट से होकर गुजरता है.

ट्रैफिक दबाव देखकर सीएम ने दिए थे सिक्सलेन फ्लाईओवर बनाने के निर्देश

ट्रैफिक दबाव की इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सिक्सलेन फ्लाई ओवर बनाने के निर्देश दिए थे. सिक्सलेन फ्लाईओवर का निर्माण टीपीनगर से प्रारंभ कर पैडलेगंज चौराहे से पहले तक किया गया है. साथ ही टीपीनगर से पैडलेगंज के मध्य से होकर निकलने वाले देवरिया बाईपास पर फोरलेन को लीफ से कनेक्टिविटी देना अपरिहार्य होने के कारण फोरलेन के लीफ का भी निर्माण कराया गया है.

जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि सिक्सलेन फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू होने के बाद इस रूट पर प्रतिदिन होने वाली भारी भीड़ और जाम से अब स्थानीय निवासियों और बाहर से आने वाले यात्रियों को निजात मिलेगी.

सिक्सलेन फ्लाईओवर : एक नजर में

लागत : 429 करोड़ 49 लाख 39 हजार रुपये

कुल लंबाई : 2.658 किमी

कार्य प्रारंभ : फरवरी 2023

कार्य पूर्ण : जून 2026

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