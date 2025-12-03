हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: दलित मृतक के परिवार को सीएम योगी ने दिया आर्थिक संबल, परिजन हुए भावुक

गोरखपुर: दलित मृतक के परिवार को सीएम योगी ने दिया आर्थिक संबल, परिजन हुए भावुक

Gorakhpur News: गोला तहसील क्षेत्र के मदरिया निवासी अनुसूचित जाति के राम नेवास की बीते दिनों मौत हो गई थी. राम नेवास के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 03 Dec 2025 10:29 PM (IST)
हर पीड़ित के साथ आत्मिक संवेदना और भरपूर सहायता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की विशिष्ट पहचान है. इसकी एक बानगी बुधवार को उनके गोरखपुर दक्षिणांचल के दौरे में भी देखने को मिली. मुख्यमंत्री ने हेलिपैड पर उतरते ही आर्थिक रूप से कमजोर एक दलित मृतक के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ आत्मीयता से यह आश्वस्ति भी दी कि सरकार उनकी हर तरह से सहायता करने को तत्पर है. मुख्यमंत्री के स्नेहिल आशीष और मदद से सहायता पाने वाले परिजन भावविह्वल हो गए. मृतक की पत्नी देवी ने करबद्ध होकर कहा, महाराज जी परिवार को आपका ही आसरा था. 

गोला तहसील क्षेत्र के मदरिया निवासी अनुसूचित जाति के राम नेवास की बीते दिनों मौत हो गई थी. राम नेवास के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं. वह परिवार के इकलौते आय अर्जक थे. उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सामने जीवनयापन का संकट था.

हैलीपैड पर की मुलाक़ात-सौंपा चेक

बुधवार को मदरिया सिद्धपीठ के महंत रहे रामदास को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर जाने से पूर्व हेलिपैड पर राम नेवास के परिजनों से मुलाकात की. स्नेह देकर उनका दुख बांटा. मुख्यमंत्री ने मौके पर ही राम नेवास की पत्नी देवी को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल स्वीकृत 8 लाख 25 हजार रुपये की सहायता राशि की पहली किश्त के रूप में 4 लाख 12 हजार 500 रुपये का चेक सौंपा.

इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत एकमुश्त 30 हजार रुपये बैंक खाते में दिए जाएंगे और निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन प्राप्त होगी. 

मृतक की बच्ची को लाभ दिलाने के निर्देश

सीएम योगी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्वर्गीय राम नेवास की सबसे छोटी पुत्री निक्की को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया. आश्रित परिवार भूमिहीन है इसलिए परिवार को जमीन का पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने परिवार के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने, अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने और आयुष्मान योजना के तहत आच्छादित करने के भी निर्देश दिए.

Published at : 03 Dec 2025 10:26 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
