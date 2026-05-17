हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: गोरखपुर में CM योगी की बड़ी सौगात, क्रिकेट स्टेडियम के साथ बनेगा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

UP News: गोरखपुर में CM योगी की बड़ी सौगात, क्रिकेट स्टेडियम के साथ बनेगा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

UP News In Hindi: केंद्रीय प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमिपूजन किया गया. साथ ही सीएम योगी ने खिलाड़ियों के हित में एक बड़ी घोषणा की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 17 May 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करने के साथ ही खेल व खिलाड़ियों के हित में एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बगल में आरक्षित कराई गई 60 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. 

46 एकड़ क्रिकेट स्टेडियम के साथ 60 एकड़ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में शनिवार को गोरखपुर के ताल नदोर में करीब 393 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया . इसके बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां 46 एकड़ में 30 हजार दर्शकों की क्षमता का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो बनेगा ही, इसके बगल की 60 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे. इसमें हर तरह के इनडोर गेम्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा हॉकी जैसे अन्य आउटडोर गेम्स भी हो सकेंगे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने से इस क्षेत्र में होटल, रेस्त्रां व मार्केट की नई श्रृंखला तैयार होगी और बड़ी संख्या में नए रोजगार भी सृजित होंगे.

महोबा: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद अजेंद्र लोधी की सफाई, बोले- 'AI ने...'

लोक कल्याण के लिए होना चाहिए सरकारी भूमि का उपयोग

मुख्यमंत्री ने ताल नदोर क्षेत्र में हो रहे विकासपरक बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि कुछ साल पहले यह क्षेत्र बंजर पड़ा था. उपेक्षित था, जिसकी मर्जी होती वह कब्जा कर लेता था. अब यहां की जमीन कब्जामुक्त है. डबल इंजन सरकार इस भूमि पर नौजवानों के भविष्य को तराशने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है. इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम युवाओं और भावी पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा. सरकारी भूमि का उपयोग लोक कल्याण तथा विकास परियोजनाओं के लिए होगा. इसी विजन से ताल नदोर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है.

जाति-क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले नहीं हो सकते जनता के हितैषी

सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को माफियामुक्त, गुंडामुक्त, दंगामुक्त, कर्फ्यूमुक्त बनाया है. इससे प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव से होता है. जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग जनता के हितैषी नहीं हो सकते. जब ऐसे लोगों को सत्ता मिली तो वे गुंडागर्दी, अराजकता, अव्यवस्था फैलाते रहे. जनहित के बजाय परिवार के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते रहे. लेकिन, डबल इंजन सरकार जन कल्याण व रोजगार सृजन के लिए कार्य कर रही है.

500 खिलाड़ियों की सीधी भर्ती जल्द

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि यूपी में अब तक हमने लगभग साढ़े पांच सौ पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के जरिये सरकारी नौकरी दी है. साथ ही 500 खिलाड़ियों की नई भर्ती फिर से निकाली है. इससे बहुत जल्द ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप आदि में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे. अब तक सीधी भर्ती में ललित उपाध्याय, दीप्ति शर्मा, पारुल चौधरी, अर्जुन देशवाल, प्रवीण कुमार, राजकुमार पाल को यूपी पुलिस में सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया गया है. विजय कुमार यादव व दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार, अर्जुन सिंह को यात्री एवं मालकर अधिकारी, प्राची व पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण अधिकारी, अजीत सिंह व सिमरन को जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रीति पाल को खंड विकास अधिकारी, रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं. 

पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी नई खेल संस्कृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और सांसद खेल स्पर्धा से नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है. इसका परिणाम है कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ और विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में भारत की प्रतिभागिता और मेडल की संख्या में वृद्धि हुई है. खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रही है. सुविधा मिलने से खिलाड़ी पीएम मोदी के विजन को साकार कर रहे हैं. सरकार हर गांव में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जिला स्तर पर स्टेडियम और मंडल स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की सुविधा विकसित कर रही है. मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बन चुका है और इसी सत्र में उसका भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित होने जा रहा है.

दूरी घटाकर विकास की रफ्तार बढ़ा रही सरकार

सीएम ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जिस गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर बन रहा है, उससे होकर वाराणसी जाने में पहले चार से पांच घंटे लगते थे लेकिन अब महज ढाई घंटे लगते हैं. इसी तरह गोरखपुर से लखनऊ जाने में लगने वाला समय आठ घंटे से कम होकर साढ़े तीन घंटे हो गया है. सरकार सिर्फ दूरी ही नहीं घटा रही, बल्कि विकास की रफ्तार बढ़ाकर रोजगार सृजन भी कर रही है.

पश्चिम एशिया के संकट में बेहतरीन प्रबंधन का परिचय

कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का स्वागत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूरा विश्व पश्चिम एशिया के संकट से जूझ रहा है. कई देशों में अव्यवस्था, अस्थिरता है. पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं. इन स्थितियों में भारत में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हरदीप सिंह पुरी जी ने बेहतरीन प्रबंधन का परिचय दिया है. तेल कम्पनियों पर भले ही बोझ आया, लेकिन उन्होंने संकट के बीच आम जनता को लगातार राहत दिलाई है. मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपये देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया. 

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन

इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमिपूजन किया. अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. सीएम ने स्टेडियम के ड्राइंग मैप व मॉडल का अवलोकन भी किया. कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने सीएम को प्रस्तावित निर्माण कार्यों और उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी.

इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री (मत्स्य विभाग) डॉ. संजय निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, विधायक श्रीराम चौहान, फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव सुहास एल वाई, खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह, इंडियन ऑयल के चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

‘कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखइया हैं’ आजम खान को भारी पड़ा ये बयान, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

Published at : 17 May 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: गोरखपुर में CM योगी की बड़ी सौगात, क्रिकेट स्टेडियम के साथ बनेगा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
गोरखपुर में CM योगी की बड़ी सौगात, क्रिकेट स्टेडियम के साथ बनेगा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं PM मोदी का शुक्रगुजार हूं कि...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किस बात पर किया प्रधानमंत्री का शुक्रिया!
'मैं PM मोदी का शुक्रगुजार हूं कि...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किस बात पर किया प्रधानमंत्री का शुक्रिया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर में नहाने के दौरान 6 युवक नदी में डूबे, 4 लोगों की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू
फतेहपुर में नहाने के दौरान 6 युवक नदी में डूबे, 4 लोगों की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमीरपुर के NH 34 पर भीषण सड़क हादसा, कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
हमीरपुर के NH 34 पर भीषण सड़क हादसा, कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
Lawyers Chamber Demolition: भारी विरोध के बीच 'बुलडोजर एक्शन'! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात | Lucknow
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
US Iran War: Donald Trump ने ईरान को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी! | China | xi jinping | Breaking
NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं PM मोदी का शुक्रगुजार हूं कि...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किस बात पर किया प्रधानमंत्री का शुक्रिया!
'मैं PM मोदी का शुक्रगुजार हूं कि...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किस बात पर किया प्रधानमंत्री का शुक्रिया!
इंडिया
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमीरपुर के NH 34 पर भीषण सड़क हादसा, कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
हमीरपुर के NH 34 पर भीषण सड़क हादसा, कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
बॉलीवुड
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
आईपीएल 2026
PBKS Playoffs Scenario: आज RCB से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानें PBKS का समीकरण
आज RCB से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानें PBKS का समीकरण
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget