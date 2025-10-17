हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बृजभूषण शरण सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- 'पश्चिम बंगाल में अत्याचार पर चुप, लेकिन...'

बृजभूषण शरण सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- 'पश्चिम बंगाल में अत्याचार पर चुप, लेकिन...'

UP News: पूर्व सांसद व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठाया है. बीजेपी नेता ने कहा, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई देता.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Oct 2025 10:36 PM (IST)
उत्तर प्रदेश की कैसरगंज संसदीय सीट से पूर्व सांसद व भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अमेठी सांसद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है. बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में आयोजित कार्यक्रम शामिल होने के लिए पहुंचे थे.

राहुल गांधी द्वारा फतेहपुर में दलित परिवार से मुलाकात के बाद सरकार पर लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह एक दुर्घटना थी. कार्रवाई भी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए."

'पश्चिम बंगाल की घटना पर क्यों चुप है राहुल गांधी?'

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी को कुछ घटनाएं ही दिखाई देती हैं, कुछ नहीं. पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वह क्यों नहीं दिखाई देता? वहां के अत्याचारों पर राहुल गांधी चुप रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश या हरियाणा की घटनाओं पर तुरंत बयान दे देते हैं. यही बात उनकी नीयत पर सवाल खड़ा करती है.

रोहिणी आचार्य प्रकरण पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा- जब हमारे ऊपर आरोप लगाए गए थे, तब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हमें सभा से खींचकर लाया जाएगा. लेकिन आज जब महिलाओं से जुड़े मुद्दे उनके अपने खेमे में उठ रहे हैं, तब वही लोग मौन हैं. जिन दलों ने उस वक्त महिलाओं के नाम पर राजनीति की थी, वे आज खामोश हैं. कानून अपना काम कर रहा है.

'राहुल गांधी को केवल यूपी में दलित याद आते हैं'

चंद्रशेखर आजाद द्वारा रोहिणी आचार्य को फोन पर गाली देने और ऑडियो वायरल होने के मामले पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा- "कुछ लोगों के मामले में कोई बोलता ही नहीं. अब जब यह मामला सामने आया है, तो सभी पार्टियां चुप हैं. पश्चिम बंगाल के मामलों में भी सब खामोश रहते हैं. राहुल गांधी को दलित केवल उत्तर प्रदेश में ही याद आते हैं, दूसरे राज्यों में नहीं."

'पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार हो रहा अत्याचार'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर निर्माण की घोषणा पर उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल के कई जिले अब लगभग 'जीरो हिंदू' हो चुके हैं. वहां से हिंदू पलायन कर चुके हैं और अत्याचार लगातार जारी है.

यह कोई नई बात नहीं, यह कम्युनिस्ट और कांग्रेस शासनकाल में भी होता रहा है. आज ममता बनर्जी की सरकार में और बड़े पैमाने पर हो रहा है. जब बीजेपी की सरकार बनेगी, तभी हालात सुधरेंगे. मंदिर कोई भी बनवा सकता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

'थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा'

बिहार विधानसभा चुनाव और प्रशांत किशोर को लेकर बृजभूषण ने कहा- प्रशांत किशोर का असर उनके प्रत्याशियों पर निर्भर करेगा. जहां-जहां वे उम्मीदवार उतारेंगे, वहां किसी न किसी को नुकसान होगा. थोड़ा-बहुत नुकसान सबको झेलना पड़ेगा, यह तय है. राजनीति में ऐसा होना स्वाभाविक है.

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Published at : 17 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Gonda News Brij Bhushan Sharan Singh UP News RAHUL GANDHI
