'रंग से दिक्कत तो घर में रहें, होली मस्ती का दिन...', गोंडा ASP राधेश्याम राय के बयान से बवाल

उत्तर प्रदेश के गोंडा में होली के त्योहार को लेकर एएसपी पश्चिमी राधे श्याम राय ने ऐसा बयान दिया है जो चर्चा में आ गया है. एएसपी ने पीस कमेटी की बैठक में कहा कि जिसे होली के रंगों से परहेज है वो लोग अपने घर में ही रहे. होली में निकले लोग हिंदू-मुसलमान नहीं देखते हैं और रंग डाल देते हैं. उस दिन लोग हैप्पी के मोड में रहते हैं उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है.

गोंडा में पुलिस आगामी होली त्यौहार को सकुशल संपन्न करवाने के लिए पीस कमेटी की बैठक कर रही है. इसी क्रम में कर्नलगंज में दो दिनों पहले आयोजित पीस कमेटी की एक बैठक हुई. इस बैठक में एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय भी शामिल हुए. एएसपी ने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन लोगों को घर में रहने की सलाह दी जिन्हें रंगों से परहेज है.

'रंगों से परहेज है तो घर में रहें'

एएसपी ने कहा कि होली रंगों और मस्ती का त्योहार है. इसमें कोई हिंदू-मुसलमान और धर्म नहीं देखता. जैसे लोग एक दूसरे को देखते हैं उन पर रंग डालकर होली मनाने लगते हैं. तो जिसको रंग से आपत्ति है वो होली के दिन अपने घर में रहे. कुछ लोग होली में हैप्पी मोड में हो जाते हैं तो उनको समझाना भी मुश्किल हो जाता है. होली के दिन शाम को आप लोग गुजिया से ही रोजा खोल सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

एएसपी ने कहा कि जो होली ना खेले वो अपने घर से ही ना निकले क्योंकि होली मस्ती का त्यौहार है. ये त्योहार 12 बजे तक चलता है. इसके बाद से होली की धूम कम होना शुरू हो जाती है और 2 बजे तक होली एकदम बंद हो जाती है. शाम को ये लोग गुजिया खिलाते हैं तो इस बार गुजिया से ही रोजा खुल जाएगा.

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय का ये बयान अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर लोग की तरफ से अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ एएसपी के बयान पर सवाल भी खड़े रहे हैं.