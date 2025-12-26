SIR की डेट बढ़ाए जाने पर सपा सांसद अफजाल अंसारी का सरकार पर हमला, CM योगी पर लगाए गंभीर आरोप

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जमकर राजनीति हो रही है. गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि एसआईआर अब खुद सरकार के गले पड़ गई है, क्योंकि वह लोग (बीजेपी) रोहिंग्यों और बांग्लादेशी वोटर्स के नाम काटे जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्हीं के लोगों का नाम कट रहा है तो वह बौखला गए हैं.

अफजाल अंसारी ने कहा कि बिहार में भी SIR हुआ, जहां पर 64 लाख लोगों का नाम काटा जो वोटर लिस्ट में गलत माना गया था. इसे लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई तरह के विवाद हुए. वहीं बिहार चुनाव के बाद 12 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश में शामिल है, SIR को लागू कर दिया गया. एसआईआर का काम 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलने की बात कही गई थी.

'घुसपैठियों को बाहर करने की कही गई थी बात'

इसके तहत BLO को घर-घर जाकर वोटर्स के फॉर्म भरने की बात कही गई थी, उस वक्त सरकार में बैठे लोग काफी खुश नजर आ रहे थे. सरकार के लोग कह रहे थे कि मतदाता सूची में तमाम घुसपैठियों के नाम शामिल है और घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही गई थी. सपा नेता के मुताबिक, सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें सिर्फ भारतीयों का नाम होगा क्योंकि भारत कोई मुसाफिरखाना नहीं है.

अफजाल अंसारी के मुताबिक, सरकार द्वारा प्रत्येक जनपदों में डिटेंशन सेंटर बनाने की भी बात कर दी गई क्योंकि बड़े पैमाने पर नाम काटा जाएगा. लेकिन मैं 11 दिसंबर से पहले महसूस कर लिया था कि बहुत से ऐसे चालाक लोग हैं और उन्हें पता है कि संविधान में सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है ऐसे चालाक लोग सत्ता में बने रहने के लिए तमाम तरह के कुकर्म कर रहे थे बदनामी घुसपैठियों की, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी.

'मुगालते में है भारतीय जनता पार्टी'

गाजीपुर सांसद के मुताबिक, "चलाक और प्रभावशाली दबंग मतदाता अपने गांव में भी वोटर हैं, अपने कस्बे में भी हैं, जिला मुख्यालय पर भी हैं और जहां नौकरी कर रहे हैं वहां भी वोटर हैं. जो कानून, संविधान और चुनाव आयोग को धोखा दे रहे थे." उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है, क्योंकि SIR सही तरीके से हो गई तो बीजेपी अपना पैर कुल्हाड़ी पर पटक लेगी.

'बीजेपी और सीएम योगी की हालत हो गई है खराब'

अफजाल अंसारी ने कहा कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में घबराहट में यह तक कह दिया की जो वोट कट रहे हैं, अनुमान है कि चार करोड़ लोगों के वोट काटेंगे. यह जो 4 करोड़ वोट कट रहे हैं यह कोई और नहीं बल्कि यह हमारे मतदाता है." सांसद ने कहा कि सच्चाई योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकल गई और अब उनकी और पार्टी की हालत खराब हो गई है.

उन्होंने कहा कि, "सच्चाई यह है कि सारे बेईमानों को पहले से ही पता है कि हम पांच जगह वोट डालते हैं और पांच जगह के वोटर हैं लेकिन अब कोई भी मतदाता दो जगह वोटर बनने को तैयार नहीं है."उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रत्येक बूथ पर लग गए हैं क्योंकि कोई भी जायज छूटे ना और नाजायज जुटे ना इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं.

'बगैर डिमांड के बढ़ा दिया 15 दिनों का समय'

इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब एसआईआर के लिए 2 महीने का समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तब वह 7 दिन का समय बढ़ाए थे. अब जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पचासी परसेंट हम ही लोगों का कट रहा है तब बगैर किसी डिमांड के 15 दिनों का समय बढ़ा दिया.