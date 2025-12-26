हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSIR की डेट बढ़ाए जाने पर सपा सांसद अफजाल अंसारी का सरकार पर हमला, CM योगी पर लगाए गंभीर आरोप

SIR की डेट बढ़ाए जाने पर सपा सांसद अफजाल अंसारी का सरकार पर हमला, CM योगी पर लगाए गंभीर आरोप

UP News: सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि बिहार में भी SIR हुआ, जहां पर 64 लाख लोगों का नाम काटा जो वोटर लिस्ट में गलत माना गया था. इसे लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई तरह के विवाद हुए.

By : अनिल कुमार | Updated at : 26 Dec 2025 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जमकर राजनीति हो रही है. गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि एसआईआर अब खुद सरकार के गले पड़ गई है, क्योंकि वह लोग (बीजेपी) रोहिंग्यों और बांग्लादेशी वोटर्स के नाम काटे जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्हीं के लोगों का नाम कट रहा है तो वह बौखला गए हैं.

अफजाल अंसारी ने कहा कि बिहार में भी SIR हुआ, जहां पर 64 लाख लोगों का नाम काटा जो वोटर लिस्ट में गलत माना गया था. इसे लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई तरह के विवाद हुए. वहीं बिहार चुनाव के बाद 12 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश में शामिल है, SIR को लागू कर दिया गया. एसआईआर का काम 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलने की बात कही गई थी.

'घुसपैठियों को बाहर करने की कही गई थी बात'

इसके तहत BLO को घर-घर जाकर वोटर्स के फॉर्म भरने की बात कही गई थी, उस वक्त सरकार में बैठे लोग काफी खुश नजर आ रहे थे. सरकार के लोग कह रहे थे कि मतदाता सूची में तमाम घुसपैठियों के नाम शामिल है और घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही गई थी. सपा नेता के मुताबिक, सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें सिर्फ भारतीयों का नाम होगा क्योंकि भारत कोई मुसाफिरखाना नहीं है.

अफजाल अंसारी के मुताबिक, सरकार द्वारा प्रत्येक जनपदों में डिटेंशन सेंटर बनाने की भी बात कर दी गई क्योंकि बड़े पैमाने पर नाम काटा जाएगा. लेकिन मैं 11 दिसंबर से पहले महसूस कर लिया था कि बहुत से ऐसे चालाक लोग हैं और उन्हें पता है कि संविधान में सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है ऐसे चालाक लोग सत्ता में बने रहने के लिए तमाम तरह के कुकर्म कर रहे थे बदनामी घुसपैठियों की, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी.

'मुगालते में है भारतीय जनता पार्टी'

गाजीपुर सांसद के मुताबिक, "चलाक और प्रभावशाली दबंग मतदाता अपने गांव में भी वोटर हैं, अपने कस्बे में भी हैं, जिला मुख्यालय पर भी हैं और जहां नौकरी कर रहे हैं वहां भी वोटर हैं. जो कानून, संविधान और चुनाव आयोग को धोखा दे रहे थे." उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है, क्योंकि SIR सही तरीके से हो गई तो बीजेपी अपना पैर कुल्हाड़ी पर पटक लेगी.

'बीजेपी और सीएम योगी की हालत हो गई है खराब'

अफजाल अंसारी ने कहा कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में घबराहट में यह तक कह दिया की जो वोट कट रहे हैं, अनुमान है कि चार करोड़ लोगों के वोट काटेंगे. यह जो 4 करोड़ वोट कट रहे हैं यह कोई और नहीं बल्कि यह हमारे मतदाता है." सांसद ने कहा कि सच्चाई योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकल गई और अब उनकी और पार्टी की हालत खराब हो गई है.

उन्होंने कहा कि, "सच्चाई यह है कि सारे बेईमानों को पहले से ही पता है कि हम पांच जगह वोट डालते हैं और पांच जगह के वोटर हैं लेकिन अब कोई भी मतदाता दो जगह वोटर बनने को तैयार नहीं है."उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रत्येक बूथ पर लग गए हैं क्योंकि कोई भी जायज छूटे ना और नाजायज जुटे ना इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं.

'बगैर डिमांड के बढ़ा दिया 15 दिनों का समय'

इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब एसआईआर के लिए 2 महीने का समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तब वह 7 दिन का समय बढ़ाए थे. अब जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पचासी परसेंट हम ही लोगों का कट रहा है तब बगैर किसी डिमांड के 15 दिनों का समय बढ़ा दिया.

और पढ़ें
Published at : 26 Dec 2025 11:37 AM (IST)
Tags :
Afzal Ansari UP NEWS Ghazipur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
ओटीटी
Andhra King Taluka OTT Release: राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
यूटिलिटी
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
हेल्थ
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget