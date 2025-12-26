ग्रेटर नोएडा में जीजा-साली की जहर खाने से मौत, दो दिन पहले घर से हुए थे लापता

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घर से दो दिन से लापता जीजा और साली ने सड़क किनारे जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना धूममानिकपुर बाइपास की है, जहां दोनों बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़े मिले.

मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब 9 बजे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी कि धूममानिकपुर बाइपास के किनारे एक युवक और युवती बेसुध हालत में पड़े हैं. सूचना मिलते ही बादलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादलपुर ले जाया गया. सीएचसी में डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया. एंबुलेंस से ले जाते समय युवक ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया, इस तरह कुछ ही घंटों के भीतर दोनों की मौत हो गई.

गाजियाबाद और मेरठ के रहने वाले थे मृतक

पुलिस के अनुसार मृतक युवक की पहचान आशीष (32 वर्ष) पुत्र बेदू निवासी ग्राम उजैड़ा निवाड़ी गाजियाबाद के रूप में हुई है. वहीं युवती की पहचान आंशिक (19 वर्ष) निवासी ग्राम पथौली सरूरपुर मेरठ के रूप में हुई है. दोनों आपस में जीजा और साली बताए जा रहे हैं.

दो दिन पहले घर से हुए थे लापता

थाना प्रभारी अमित भड़ाना ने बताया कि दोनों 22 दिसंबर से अपने-अपने घरों से लापता थे. उनके परिजनों ने स्थानीय थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. बुधवार रात दोनों धूममानिकपुर बाइपास पहुंचे और वहीं अपने साथ लाया हुआ जहरीला पदार्थ खा लिया. शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. आशंका है कि किसी पारिवारिक या सामाजिक दबाव के चलते दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया है.

