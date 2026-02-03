'मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवा रही बीजेपी', सपा पदाधिकारियों ने की गाजीपुर DM से मुलाकात

गाजीपुर में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन मतदाताओं का नाम अनमैप्ड रह गया है उन्हें निर्वाचन विभाग के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है. जिसके बाद नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता अपना वैध प्रपत्र देकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कर रहे हैं. अब इस पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है.

समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रभारी फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भराकर, फर्जी हस्ताक्षर कराकर और बीएलओ पर दबाव बनाकर पीडीए मतदाता और खासकर मुस्लिम मतदाता का नाम कटवा रहे हैं. सपाईयों ने जिला अधिकारी को एक पत्र सौंप कर धांधली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में जंगीपुर सदर और मोहम्मदाबाद विधायक शामिल रहे.

सपा कार्यकर्ताओ ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

सपा के लोगों का कहना है कि अगर इस पर प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो वह आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जिला अध्यक्ष ने अपने हाथों में सैकड़ो फॉर्म साथ भी लिए हुए थे. सपा पदाधिकारियों ने कहा कि, बीजेपी कार्यकर्ताओं यह फॉर्म भरकर बीएलओ के पास दिए थे लेकिन सपा कार्यकर्ताओं पहुंचने पर फॉर्म छोड़कर भाग गए थे.

'6 फरवरी तक प्राप्त करनी हैं आपत्तियां'

जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि कुछ बूथों पर फॉर्म 7 के माध्यम से कुछ आपत्तियां मिली हुई है, और उन्हीं को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक में पदाधिकारियों को बताया गया कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक सिर्फ इस मामले में आपत्तियां प्राप्त करनी है.

उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरह की आपत्ति करने का अधिकार सभी पार्टियों को है, ऐसे में यदि कोई भी आपत्ति देता है तो हमारे बीएलओ या फिर हमारे अधिकारियों को वह आपत्तियां लेनी पड़ेगी. यह भी कहा कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आपत्ति करने वाला है वह इस विधानसभा का होना चाहिये. उन्होंने कहा कि बगैर सुनवाई के किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा.