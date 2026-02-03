सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी, हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तोड़फोड़ जारी रहने और बुलडोज़र एक्शन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी ज़ाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामलों के गवाह है जहां अपराध के तुरंत बाद ही तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया जाता है. ये शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन है. सजा देने का प्रावधान सिर्फ कोर्ट के पास है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डबल बेंच ने फ़ैमुद्दीन और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूपी में इमारतों को गिराने की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये बात कही है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

दरअसल हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए याचिका दायर की गई थी, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपनी संपत्तियों के संभावित विनाश को रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी तोड़फोड़ के एक्शन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई.

यूपी में तोड़फोड़ के एक्शन पर तल्ख टिप्पणी

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है. ऐसे कई मामलों का गवाह है जहां अपराध होने के तुरंत बाद किसी रहने की जगह पर कब्ज़ा करने वाले लोगों को तोड़ने का नोटिस जारी किया जाता है. उसके बाद कानूनी जरुरतों को पूरा करने का दिखावा करके उसे तोड़ दिया जाता है.

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि SC के आदेश के बावजूद प्रदेश में तोड़-फोड़ जारी है. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत पर मुहर लगाई थी कि इमारतों को सज़ा के तौर पर तोड़ना शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन है. क्योंकि, सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है.

