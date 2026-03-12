उत्तर प्रदेश के बदायूँ जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एचपीसीएल के बायोगैस प्लांट में दो कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि हमलावर को कुछ दिन पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, जिससे वह नाराज चल रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

यह घटना बदायूँ जिले के मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव स्थित Hindustan Petroleum Corporation Limited (एचपीसीएल) के बायोगैस प्लांट की है. यहां प्लांट के अंदर अफसरों की मीटिंग के दौरान अचानक गोलियां चलने से अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक हमलावर ने प्लांट में काम कर रहे दो कर्मचारियों हर्षित मिश्रा और सुधीर गुप्ता को निशाना बनाते हुए गोली चला दी. गोली लगने से दोनों कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद प्लांट में मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला आरोपी पहले इसी प्लांट में काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. इसी बात से नाराज होकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. सूत्रों के अनुसार आरोपी ने कुछ दिन पहले कर्मचारियों को धमकी भी दी थी, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा.

पुलिस आरोपी ने किया गिरफ्तार

इस घटना की सूचना मिलते ही मूसाझाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और घटना के पीछे की पूरी साजिश और कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.