हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजीपुर में ढाबे पर परोसी गई दही में मिला मरा चूहा, खाने आए ग्राहकों में मचा हड़कंप, किचन सीज

गाजीपुर में ढाबे पर परोसी गई दही में मिला मरा चूहा, खाने आए ग्राहकों में मचा हड़कंप, किचन सीज

Ghazipur News: वीडियो वायरल होते ही खाद्य विभाग ने इसका संज्ञान लिया और ढाबे की रसोई को सीज कर दिया. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. गाजीपुर वाराणसी राजमार्ग पर सम्राट ढाबा है.

By : अनिल कुमार | Updated at : 19 Dec 2025 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र में गुरूवार रात सम्राट ढाबे पर उस समय हड़कम्प मच गया, जब यहां खाने खाने आए ग्राहकों ने खाने में दही मांगी. ग्राहक ने जैसे ही दही खाने के लिए चम्मच डाला तो उसमें मरा हुआ चूहा निकला, जिसे देख वहां खाना खा रहे सभी लोगों के होश उड़ गए. लोगों ने तुरंत इकसा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और ढाबा संचालक पर कार्रवाई की मांग की.

वीडियो वायरल होते ही खाद्य विभाग ने इसका संज्ञान लिया और ढाबे की रसोई को सीज कर दिया. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक अगर वाकई खान-पान के सामन में इस तरह की कमियां निकलीं तो सख्त कार्रवाई होगी.

क्या है पूरा मामला ?

सदर कोतवाली के अंतर्गत गाजीपुर वाराणसी राजमार्ग पर सम्राट ढाबा जो पिछले दो दशक से इस रोड से आने जाने वालों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, और बीती रात भी मोहम्मदाबाद इलाके के रहने वाले कुछ लोग यात्रा कर इस ढाबे पर रुके और दुकानदार से खाने का आर्डर दिया. खाने में दही भी लिया और जैसे ही इन लोगों ने दही में अपना चम्मच लगाया खाने के लिए तो चम्मच के साथ मरा हुआ चूहा उसमें ऊपर आ गया. इसके बाद वहां हड़कंप मच गया और यह पूरा वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

खाद्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई

वीडियो का संज्ञान लेते हुए खाद्य विभाग ने शुक्रवार को उक्त ढाबे पर छापेमारी की. पूछताछ में मामला पुष्ट हुआ कि भोजन में मरा हुआ चूहा निकला था. इसके बाद अधिकारियों ने ढाबे के किचन को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया. साथ ही आगे के जांच की कार्यवाही के दौरान पूरे ढाबा को सील कर दिया.

खाद्य विभाग के अधिकारी रमेश चंद पांडे ने बताया कि एक वीडियो उनके संज्ञान में आया था. जिसके बाद एक टीम जांच के लिए सम्राट ढाबा पर भेजी गयी थी. दुकानदार ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके भोजन में मरा हुआ चूहा पाया गया है, और जब इन लोगों ने जांच किया तो इनके किचन के पीछे खुला हुआ खेत है, जिससे कीट पतंगे और चूहा का आना-जाना रहता है और उनके किचन का दरवाजा खुला होने के चलते इस तरह का मामला सामने आया होगा.

Published at : 19 Dec 2025 05:15 PM (IST)
