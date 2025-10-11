हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: पत्नी ने प्रेमी और दोस्त से कराई पति की हत्या, फिर ऐसे रची झूठ की कहानी

गाजियाबाद: पत्नी ने प्रेमी और दोस्त से कराई पति की हत्या, फिर ऐसे रची झूठ की कहानी

UP News: गाजियाबाद में पत्नी ने अपने प्रेमी और दो दोस्त की मदद से अपने पति की हत्या करा दी, पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

By : विपिन तोमर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Oct 2025 10:53 PM (IST)
गाजियाबाद पुलिस ने शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, वह पहले भी दो बार अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच चुकी थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी. आरोपी पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट है और इतनी शातिर है कि उसने पैसे वसूली के लिए कई लोगों पर फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. पूजा लगातार अपने पति को न तलाशने के आरोप में पुलिस को धमकाती भी थी.

घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पूजा ने अपने पति योगेश की हत्या की साजिश रची थी. पूजा की इस योजना में उसके प्रेमी आशीष जो 7वीं पास है, ने दोस्त चंद्रपाल और प्रवीण शामिल किया. पूजा और आशीष के मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है.

पूजा की आशीष से ऐसे बढ़ी नजदीकियां

दरअसल, सोशल मीडिया के जरिए पूजा की दोस्ती सुखदेव से हुई थी जिससे उसके रिलेशन हो गए थे. कुछ दिन बाद किसी बात को लेकर पूजा और सुखदेव में झगड़ा हुआ, जिसके बाद ब्रेकअप हो गया. सुखदेव ने अपने दोस्त आशीष को पूजा का नंबर दिया कि वह दोनों का पैचअप करवा दे, लेकिन आशीष ने खुद अपना पैचअप कर लिया.

साल 2013 में हुई थी पूजा की योगेश से शादी

बताया गया कि, पूजा और योगेश की शादी साल 2013 में हुई थी, उनके दो बेटे हैं. 3 साल से आशीष और पूजा के रिलेशन थे. पूजा के पति योगेश को इस बारे में जानकारी थी जिसे वह विरोध करता था. पूजा योगेश से तलाक मांगती थी जिसे वह देना नहीं चाहता था. इसी को लेकर पूजा ने पहले बिजनौर और उसके बाद साहिबाबाद में योगेश की हत्या की साजिश रची. लेकिन दोनों में योगेश की किस्मत में उसका साथ दिया और वह बच गया.

धारदार हथियार से की गई हत्या

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, 29 सितंबर को पूजा ने योगेश को फोन करके पिलखुवा बुलाया. वहां पहले से आशीष, चंद्रपाल और प्रवीण तैयार थे. वहां उन्होंने धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर दी और फिर फरार हो गए

पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार

श्वेता यादव एसीपी साहिबाबाद, गाजियाबाद ने कहा कि पूजा इतनी शातिर थी कि वह लगातार पुलिस को धमकाती रही कि पुलिस उसके पति को तलाश नहीं कर रही है. साथ ही जब पिलखुवा में कंकाल मिला तो पूजा खुद उसकी शिनाख्त करने के लिए गई, पुलिस ने पूजा और आशीष को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, चंद्रपाल और प्रवीण अभी भी फरार है.

Published at : 11 Oct 2025 10:53 PM (IST)
