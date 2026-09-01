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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP का गढ़ है गाजियाबाद... 2027 के चुनाव में बढ़ेगी मुश्किल या आसानी से निकल जाएगी सीट? यहां जानें सब कुछ

BJP का गढ़ है गाजियाबाद... 2027 के चुनाव में बढ़ेगी मुश्किल या आसानी से निकल जाएगी सीट? यहां जानें सब कुछ

2024 लोकसभा चुनाव में अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बन गए. लोकसभा चुनाव बाद गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा विधायक बन गए. 

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 01:35 PM (IST)
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गाजियाबाद सीट की विधानसभा संख्या 56 है. गाजियाबाद शहरी विधानसभा सीट है. बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ गाजियाबाद माना जाता है. गाजियाबाद विधानसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी का ही गढ़ रही है. 2002-2022 के बीच एक बार सपा और एक बार बसपा चुनाव जीती. 2002 में कांग्रेस गाजियाबाद में विधानसभा चुनाव जीती. 2004 उपचुनाव में सपा गाजियाबाद विधानसभा सीट पर जीती. 2007 में बीजेपी, 2012 में बसपा और 2017, 2022 में भाजपा के विधायक बने. 

गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है. 2014 के बाद से गाजियाबाद में सिर्फ कमल निशान का महत्व है, बीजेपी प्रत्याशी कोई ख़ास मायने नहीं रखता है. इसीलिए बीजेपी में गाजियाबाद विधानसभा सीट पर टिकट की मारामारी साल 2014 के बाद से हमेशा मची रहती है. बीजेपी में मोदी युग की शुरूआत इन सीटों को बीजेपी के लिए हमेशा विनिंग बना दिया है.

2026 में एसआईआर के बाद गाजियाबाद विधानसभा सीट पर 3,91,804 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद विधानसभा सीट पर 4,76,653 मतदाता थे. एसआईआर के बाद 84,849 मतदाता कम हुए हैं. 

2022 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक बने. समाजवादी पार्टी ने विशाल वर्मा को टिकट दिया. बसपा ने कृष्ण कुमार और कांग्रेस ने सुशांत गोयल को प्रत्याशी बनाया. 2024 लोकसभा चुनाव में अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बन गए. लोकसभा चुनाव बाद गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा विधायक बन गए. 

2022 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,50,205
2. सपा- 44,668
3. बसपा- 32,691
4. कांग्रेस- 11,818

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अतुल गर्ग ने गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी ने सपा के विशाल वर्मा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 61.37 प्रतिशत और सपा को 18.25 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच एक लंबा अंतर वोट शेयर में देखा जा सकता है. बसपा को लगभग 32 हजार और कांग्रेस को लगभग 11 हजार वोट मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम और यादव छोड़कर बाकी सारा वोट गाजियाबाद विधानसभा सीट पर मिल गया. सामान्य, ओबीसी वोट एक साथ बीजेपी को मिले. जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे ही रह गई. बसपा को एससी वोट मिले. सपा का प्रत्याशी एससी समाज से था, उसके बावजूद भी उसे एससी समाज को वोट नहीं मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,37,206
2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 73,950
3. बसपा- 13,983

2024 लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लंबे अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी ने सपा-कांग्रेस गठबंधन को लगभग 64 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 13 हजार वोट मिले.  

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2022 की तुलना में लगभग 13 हजार वोट कम मिले और सपा कांग्रेस गठबंधन को 30 हजार वोट ज्यादा मिले. बसपा के वोट लगभग 19 हजार घटे. 

लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा बहुत लंबे अंतर से गाजियाबाद विधानसभा सीट पर चुनाव जीती. 2027 में भी गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है.

गाजियाबाद विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. वैश्य- 70 हजार
2. ब्राह्मण- 65 हजार
3. मुस्लिम- 60 हजार
4. एससी- 55 हजार
5. पंजाबी- 35 हजार
6. क्षत्रिय- 20 हजार
7. जाट- 10 हजार
8. त्यागी- 10 हजार
9. गुर्जर- 10 हजार
10. पाल- 5 हजार
11. यादव- 5 हजार
12. उत्तराखंडी- 15 हजार
13. पूर्वांचली- 20 हजार
14. नाई- 3 हजार

गाजियाबाद विधानसभा सीट वैश्य और ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा हैं. मुस्लिम मतदाता तीसरे नंबर पर आते हैं. एससी मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं. पंजाबी, जाट, त्यागी, गुर्जर समाज का वोट भी ठीक ठाक है. उत्तराखंडी और पूर्वांचली वोटों की भी ताकत अच्छी कही जा सकती है. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS Vishal Vishleshan
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