रणबीर कपूर की 'रामायण' अब विवादों में भी आ गई है. फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है. विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म को बैन करने की मांग की है. विश्व हिंदू परिषद इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने मेकर्स पर रावण को ग्लोरीफाई करने के आरोप लगाए हैं.

वहीं VHP के जनरल सेक्रेटरी बजरंग लाल बागड़ा ने भी फिल्म की आलोचना की है. उनका कहना है कि ये फिल्म महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण से भटक गई है. इसमें मनगढ़ंत घटनाएं जोड़ी गई हैं. साथ ही अहम किरदारों को हटा दिया गया है.

'ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़-मरोड़कर दिखाया'

आलोक कुमार ने कहा, 'हमने हाल ही में 'रामायण' देखी और फिल्म का रिव्यू किया. हमें कई आपत्तियां है फिल्म से. ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है. मनगढ़ंत बातें जोड़ी गई हैं. ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामेटिक एलीमेंट जोड़ने की कोशिश नहीं बल्कि बुनियादी मूल्यों पर प्रहार है. भगवान राम ने वन में 14 साल बिताए. वन में वो समाज के हर सेक्शन से मिले. वो एक तपस्वी के वेश में रहे. नंगे पैर चलते थे. महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए उन्होंने माता अहिल्या के गरिमा और सम्मान को बहाल किया. इसके अलावा कई अहम पहलू और हैं जो फिल्म में नहीं दिखाए गए.'

आगे उन्होंने कहा, 'शुरू से ही रावण को दलित, शोषित और वंचित लोगों को मुक्ति देने वाला दिखाया गया है. जो उनके भले के लिए काम करता है. ये रावण का महिमामंडन करने की भी एक कोशिश है.'

फिल्म की बात करें तो इसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं. मां सीता के किरदार में साई पल्लवी हैं. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण के रोल मे हैं. यश ने रावण का रोल निभाया है. फिल्म के प्रोड्यूसर नितेश तिवारी हैं. फिल्म बॉक्स फिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. अभी तक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है

