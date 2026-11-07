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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका, खिड़कियां और AC टूटे, एक घायल

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका, खिड़कियां और AC टूटे, एक घायल

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में वसुंधरा पुलिस चौकी में जोरदार धमाका हुआ, जिससे खिड़कियां और एसी क्षतिग्रस्त हो गए. डिलीवरी बॉय विशाल और एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 07 Nov 2026 08:36 AM (IST)
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दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हैरान करने वाली घटना हुई. यहां वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया. धमाका इतना तेज था कि पुलिस चौकी की खिड़कियां और एसी क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी. इस धमाके में खाना डिलीवरी करने वाला 20 वर्षीय विशाल घायल हो गया है, जिसे दिल्ली के सूर्य नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

विशाल गाजियाबाद के अर्थला का रहने वाला है और खाना डिलीवरी का काम करता है. धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. घटना की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद फॉरेंसिक टीम के साथ बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है.

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ब्लास्ट के कारणों का नहीं चल सका पता

पुलिस और विशेषज्ञ टीमें धमाके की वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच कर रही हैं. फिलहाल, धमाका किस कारण और किन परिस्थितियों में हुआ, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही धमाके की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.

बताया जा रहा है कि ब्लास्ट रात के 10.00 बजे के करीब हुआ है. धमाके के बाद मौके पर एडिशनल कमिश्नर राजकरण नय्यर और एसीपी सूर्यबली मौर्य पहुंचे. डिलीवरी बॉय के साथ एक सब इंस्पेक्टर के भी घायल होने की सूचना है. दोनों का इलाज जारी है.

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Published at : 07 Nov 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS UP Police
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