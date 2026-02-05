उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मंगलवार (3 फरवरी) की देर रात तीन नाबालिग सगी बहनों ने नवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. यह दिल दहला देने वाला मामला गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी का है, जहां 12-14 और 16 साल की बहनों ने देर रात एक साथ अपनी जान दे दी. इस ट्रिपल सुसाइड केस में जो बातें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं.

दरअसल, नाबालिग बहनों ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिससे अब उनके इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह खुलकर सामने आने लगी है. पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, बच्चियों ने सुसाइड नोट में लिखा है, "वी आर लव कोरियन लव लव लव... सॉरी." इससे पता चलता है कि लड़कियां दक्षिण कोरिया के फेमस सिंगर्स और एक्टर्स को देखना पसंद करती थीं.

'तुम नहीं जानते हम कोरियन से कितना प्यार करते थे'- सुसाइड नोट

बात केवल पसंद तक नहीं है. लड़कियों के सुसाइड नोट से खुलासा हुआ है कि शायद बच्चियों के घरवाले उनसे कोरियन ड्रामा आदि छोड़कर अन्य चीजों पर ध्यान देने को कहते होंगे, जो इन बच्चियों को पसंद नहीं था. सुसाइड नोट में इस बात से पता चलता है, जहां लिखा था- 'लो छुड़वाओगे हमसे कोरियन, कोरियन हमारी जान थी. तुम नहीं जानते थे कि हम उन्हें कितना चाहते थे, लो अब देख लिया सबूत.'

'जितना कोरियन को चाहते थे उतना घरवालों को भी नहीं चाहते थे'

नोट में लिखा है, "अब तो यकीन हो गया कि कोरियन और के K-Pop हमारी जान है. जितना हम कोरियन एक्टर और K-Pop ग्रुप को चाहते थे ना उतना हम तुम घरवालों को भी नहीं चाहते थे. कोरियन तो हमारी जान थी."

'मार से बढ़िया तो मौत है'

जान देने वाली बहनों के नोट में घरवालों की मार का भी जिक्र है. नोट में लिखा गया है, "हम क्या तुम्हारी मार खाने के लिए इस दुनिया में जीयें? नहीं भाई नहीं, मार से बढ़िया तो हमें मौत ही अच्छी लगेगी."

कोरियन एक्टर से प्यार, भारतीय से शादी करने से डरती थीं लड़कियां

यह भी लिखा है कि, "शादी के नाम से तो हमारे दिल में टेंशन होती थी. हम कोरियन को पसंद करते थे, उन्हीं से प्यार करते थे और शादी इंडिया के आदमी से. कभी नहीं. ऐसे तो हमें खुद से भी उम्मीद नहीं थी. तो इसलिए हमने खुदकुशी कर ली. सॉरी पापा."