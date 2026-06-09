गाजियाबाद: सोनिया हत्याकांड का खुलासा, 10 साल की बेटी ने खोला राज, पति, चाचा, मामा गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: सोनिया हत्याकांड का खुलासा, 10 साल की बेटी ने खोला राज, पति, चाचा, मामा गिरफ्तार

Ghaziabad News: सोनिया हत्याकांड का खुलासा, 10 साल की बेटी ने खोला राज, पति, चाचा, मामा गिरफ्तार

Ghzaibad News In Hindi: हत्या की वजह पत्नी पर आरोपी को शक था कि वह उसकी हत्या कर ड्रम में बंद करे देगी. जिसके बाद उसने पत्नी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और उसे मौत के घाट उतारकर ठिकाने लगा दिया.

By : विपिन तोमर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 09 Jun 2026 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने जनवरी में हुए सोनिया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है. जिसमें उसके पति और उसके भाई के साथ ही पति के मामा को गिरफ्तार किया है. घर में हत्या करने के बाद आरोपी लाश मुजफ्फरनगर ले गए थे, जहां शव को ठिकाने लगाने में मामा ने मदद की थी. इस हत्याकांड का खुलासा करने में मृतका की बेटी का अहम रोल रहा, उसने ही पुलिस को मां की हत्या का राज बताया. 

हत्या की वजह पत्नी पर आरोपी को शक था कि वह उसकी हत्या कर ड्रम में बंद करे देगी. जिसके बाद उसने पत्नी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और मौका मिलते ही जनवरी में उसे मौत के घाट उतारकर ठिकाने लगा दिया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,परविन्दर और सोनिया की शादी 12 साल पहले हुई थी.दोनों को दो बेटियां है.परविंदर ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि सोनिया गुस्सेल थी और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी.इसी दौरान एक बार झगड़ा करके मायके चली गई और वहां उसके और उसके परिवार के खिलाफ दहेज का मुकदमा लिखवा दिया.इससे डर कर राजीनामा हो गया और वह सोनिया को ले आया.सोनिया की जिद थी कि वह गांव में नहीं रहेगी इसको लेकर वह अपने भाई के घर में रहने लगा.इसके बावजूद सोनिया और परविंदर का झगड़ा लगातार चलता रहा.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में पेटीज से निकले कीड़े और फंगस! मशहूर फूड शॉप पर FSDA की छापेमारी; नमूने जांच को भेजे

परविंदर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि एक दिन जब सोनिया बच्चों को पीट रही थी तो उसकी मां ने इसका विरोध किया तो सोनिया ने उसकी मां के साथ भी मारपीट कर दी.शाम को परविंदर जब घर पहुंचा उसने इस पर अप्पति करी तो सोनिया ने परविंदर को भी चांटे जड़ दिए.साथ ही सोनिया अपने पति को अक्सर जान से मारने की धमकी भी दिया करती थी.

इसके बाद रची साजिश 

तभी परविंदर ने यह डिसाइड कर लिया था कि वह अपनी पत्नी से छुटकारा पा के रहेगा.इसके लिए उसने अपने बड़े भाई विनोद से बात कर के प्लान किया.दोनों ने प्लानिंग की तहत 29 जनवरी 2026 को सोनिया के गले में फंदा डालकर उसको पंखे टांगने वाले कुंडे पर लटका दिया.लेकिन उससे भी सोनिया नहीं मरी तो उन्होंने उसका मुंह तब तक दबा के रखा जब तक उसकी सांस न रुकी.

इसके बाद इन्होंने अपने मामा से बात करी.मामा ब्रह्मपाल निवासी मुजफ्फरनगर ने दोनों को बताया कि सोनिया की लाश को घरेलू सामान के साथ बेड में रखकर मुजफ्फरनगर ले आओ.छोटा हाथी में इन्होंने ऐसा ही किया वहां ले जाकर इन्होंने जंगल में बने बिठौरा में शव रख कर उसमें आग लगा दी.

10 साल की बेटी ने खोला राज 

एसीपी मुरादनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि सोनिया के भाई संदीप जनवरी से अपनी बहन को तलाश रहे थे.क्योंकि उससे संपर्क नहीं हो रहा था.वह जब भी इनसे संपर्क करते तो यह गोलमोल जवाब देते.अपनी बहन और भांजियों की तलाश में संदीप मुरादनगर आए जहां उन्हें उनकी भांजी मिली.वह उन्हें अपने साथ ले गए धीरे-धीरे सामान्य होने पर 10 साल की भांजी ने अपने मामा को बताया कि किस तरीके से उसकी मां की हत्या की गई है.उसके बाद संदीप ने पुलिस से संपर्क किया और मुकदमा दर्ज करवाया.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी

Published at : 09 Jun 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Murder News Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: सोनिया हत्याकांड का खुलासा, 10 साल की बेटी ने खोला राज, पति, चाचा, मामा गिरफ्तार
गाजियाबाद: सोनिया हत्याकांड का खुलासा, 10 साल की बेटी ने खोला राज, पति, चाचा, मामा गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ में पेटीज से निकले कीड़े और फंगस! मशहूर फूड शॉप पर FSDA की छापेमारी; नमूने जांच को भेजे
अलीगढ़ में पेटीज से निकले कीड़े और फंगस! मशहूर फूड शॉप पर FSDA की छापेमारी; नमूने जांच को भेजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कभी अपने ICU में पड़े स्वास्थ्य विभाग की भी सुध ली है? डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पर अखिलेश यादव का तंज
कभी अपने ICU में पड़े स्वास्थ्य विभाग की भी सुध ली है? डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पर अखिलेश यादव का तंज
Advertisement

वीडियोज

BYD Hybrid Technology Explained | कैसे काम करता है ये System ? #byd #hybrid #autolive
New Suzuki Burgman Street Review | Premium Scooter Just Got Better! #suzuki #burgmanstreet #autolive
NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विद्रोह की चिंगारी से उबलते PoK में मुनीर सेना की बर्बरता, भारत ने दुनिया के सामने किया पाकिस्तान को बेपर्दा
विद्रोह की चिंगारी से उबलते PoK में मुनीर सेना की बर्बरता, भारत ने पाकिस्तान को किया बेपर्दा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने पास कर लिया फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या का भी आया अपडेट; 13 जून को है पहला वनडे
रोहित शर्मा ने पास कर लिया फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या का भी आया अपडेट; 13 जून को पहला वनडे
बॉलीवुड
'बच्चन-नंदा सरनेम काफी नहीं', अमिताभ बच्चन के दामाद बोले- नव्या को 31000 करोड़ की कंपनी में जगह बनानी पड़ेगी
'बच्चन-नंदा सरनेम काफी नहीं', अमिताभ बच्चन के दामाद बोले- नव्या को 31000 करोड़ की कंपनी में जगह बनानी पड़ेगी
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
विश्व
भारत को अब नहीं होर्मुज की जरूरत? गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइप लाइन, भारत का तैयार मेगा प्लान
भारत को अब नहीं होर्मुज की जरूरत? गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइप लाइन, भारत का तैयार मेगा प्लान
एग्रीकल्चर
Monsoon Farming Tips: मानसून में नहीं हुई ठीक से बारिश तो भी तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे आप, बस इन बातों का रखना होगा ख्याल
मानसून में नहीं हुई ठीक से बारिश तो भी तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे आप, बस इन बातों का रखना होगा ख्याल
ऑटो
ये बड़ा नियम बदलने जा रही सरकार, अब 50 साल तक वैलिड रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए कितना फायदा?
ये बड़ा नियम बदलने जा रही सरकार, अब 50 साल तक वैलिड रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget