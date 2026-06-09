गाजियाबाद: सोनिया हत्याकांड का खुलासा, 10 साल की बेटी ने खोला राज, पति, चाचा, मामा गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने जनवरी में हुए सोनिया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है. जिसमें उसके पति और उसके भाई के साथ ही पति के मामा को गिरफ्तार किया है. घर में हत्या करने के बाद आरोपी लाश मुजफ्फरनगर ले गए थे, जहां शव को ठिकाने लगाने में मामा ने मदद की थी. इस हत्याकांड का खुलासा करने में मृतका की बेटी का अहम रोल रहा, उसने ही पुलिस को मां की हत्या का राज बताया.

हत्या की वजह पत्नी पर आरोपी को शक था कि वह उसकी हत्या कर ड्रम में बंद करे देगी. जिसके बाद उसने पत्नी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और मौका मिलते ही जनवरी में उसे मौत के घाट उतारकर ठिकाने लगा दिया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,परविन्दर और सोनिया की शादी 12 साल पहले हुई थी.दोनों को दो बेटियां है.परविंदर ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि सोनिया गुस्सेल थी और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी.इसी दौरान एक बार झगड़ा करके मायके चली गई और वहां उसके और उसके परिवार के खिलाफ दहेज का मुकदमा लिखवा दिया.इससे डर कर राजीनामा हो गया और वह सोनिया को ले आया.सोनिया की जिद थी कि वह गांव में नहीं रहेगी इसको लेकर वह अपने भाई के घर में रहने लगा.इसके बावजूद सोनिया और परविंदर का झगड़ा लगातार चलता रहा.

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परविंदर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि एक दिन जब सोनिया बच्चों को पीट रही थी तो उसकी मां ने इसका विरोध किया तो सोनिया ने उसकी मां के साथ भी मारपीट कर दी.शाम को परविंदर जब घर पहुंचा उसने इस पर अप्पति करी तो सोनिया ने परविंदर को भी चांटे जड़ दिए.साथ ही सोनिया अपने पति को अक्सर जान से मारने की धमकी भी दिया करती थी.

इसके बाद रची साजिश

तभी परविंदर ने यह डिसाइड कर लिया था कि वह अपनी पत्नी से छुटकारा पा के रहेगा.इसके लिए उसने अपने बड़े भाई विनोद से बात कर के प्लान किया.दोनों ने प्लानिंग की तहत 29 जनवरी 2026 को सोनिया के गले में फंदा डालकर उसको पंखे टांगने वाले कुंडे पर लटका दिया.लेकिन उससे भी सोनिया नहीं मरी तो उन्होंने उसका मुंह तब तक दबा के रखा जब तक उसकी सांस न रुकी.

इसके बाद इन्होंने अपने मामा से बात करी.मामा ब्रह्मपाल निवासी मुजफ्फरनगर ने दोनों को बताया कि सोनिया की लाश को घरेलू सामान के साथ बेड में रखकर मुजफ्फरनगर ले आओ.छोटा हाथी में इन्होंने ऐसा ही किया वहां ले जाकर इन्होंने जंगल में बने बिठौरा में शव रख कर उसमें आग लगा दी.

10 साल की बेटी ने खोला राज

एसीपी मुरादनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि सोनिया के भाई संदीप जनवरी से अपनी बहन को तलाश रहे थे.क्योंकि उससे संपर्क नहीं हो रहा था.वह जब भी इनसे संपर्क करते तो यह गोलमोल जवाब देते.अपनी बहन और भांजियों की तलाश में संदीप मुरादनगर आए जहां उन्हें उनकी भांजी मिली.वह उन्हें अपने साथ ले गए धीरे-धीरे सामान्य होने पर 10 साल की भांजी ने अपने मामा को बताया कि किस तरीके से उसकी मां की हत्या की गई है.उसके बाद संदीप ने पुलिस से संपर्क किया और मुकदमा दर्ज करवाया.

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