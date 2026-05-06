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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: पिता ने करोड़ों की संपत्ति से किया बेदखल, बेटे ने गर्लफ्रेंड संग मिलकर कर दी हत्या

Ghaziabad News: पिता ने करोड़ों की संपत्ति से किया बेदखल, बेटे ने गर्लफ्रेंड संग मिलकर कर दी हत्या

Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल बेटे सहित दो आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है.  

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 May 2026 05:42 PM (IST)
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गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस ने बीते 11 अप्रैल को हुई बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए बेटे समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. करोड़ो की संपत्ति से बेदखल करने पर बेटे ने दोस्त और महिला साथी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर शव बेसमेंट में छोड़ दिया था और फरार हो गए थे. पुलिस ने कातिल बेटे को महाराष्ट्र से जबकि उसकी महिला मित्र को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है. हालांकि तीसरा आरोपी अभी फरार है.

गाजियाबाद में एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि 11 अप्रैल 2026 को वादिया नसरीन पत्नी अजुमददीन उर्फ तन्नू निवासी टोली मोहल्ला लोनी ने तहरीर दी थी. आरोप था कि उसके पति अजीमुद्दीन उर्फ नन्ना की हत्या कर दी गई है. इस मामले में पुलिस ने BNS की धारा 103(1)/3(5) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की.

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पुलिस की जांच में बेटे बिलाल का नाम आया सामने

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल इनपुट के आधार पर जांच में बेटे बिलाल का नाम सामने आया, बिलाल को महाराष्ट्र के मुंब्रा से ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद लाया गया. वहीं हत्या में शामिल उसकी महिला मित्र खुशबू को लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.

महिला मित्र और दोस्त के साथ मिलकर की हत्या

पुलिस पूछताछ में बिलाल ने बताया कि पिता ने उसे सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया था. काफी समझाने के बाद भी पिता ने प्रॉपर्टी में हिस्सा या खर्चा नहीं दिया. आरोप है कि इसके बाद बिलाल ने खुशबू और दोस्त निसार  के साथ मिलकर पिता की हत्या की योजना बनाई. हत्या के बाद शव को बेसमेंट में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर मुंबई भाग गए. दोनों पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. 

पिता ने बेटे को संपत्ति से किया था बेदखल

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि बिलाल आवारागर्दी करता था और लोगों से कर्जा लिया करता था. इसी के चलते पिता ने बिलाल को बेदखल कर दिया था. पुलिस के मुताबिक 11 अप्रैल को बिलाल खुशबू और निसार ने मृतक के सीने पर घुसे और लात बरसा कर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद सब फरार हो गए थे.

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Published at : 06 May 2026 05:42 PM (IST)
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Ghaziabad News UP NEWS UP Police
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